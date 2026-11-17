O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que sua permanência no Partido Liberal ficaria insustentável caso a legenda decida apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. Em entrevista à rádio 98 News, o parlamentar disse que um eventual apoio a Motta “mancharia a identidade do partido”.

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“Eu acho que o PL decidir apoiar o Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido”, declarou.

Nikolas ponderou que não tem poder para determinar o voto ou a posição dos demais deputados do PL, mas que a decisão sobre sua permanência caberá a ele próprio. “Eu sei que estou no partido, que eu não comando votos dos demais, mas obviamente eu também tenho, digamos, o comando da minha permanência ou não no partido”, afirmou.

Apesar de admitir a possibilidade de deixar a sigla, o deputado avalia que o PL não deve anunciar apoio formal ou público a Motta. “Acho que o PL não vai declaradamente, nem abertamente, apoiar o Hugo Motta. Por isso que eu estou falando dessa forma, porque eu acho que o PL realmente não vai fazer isso”, disse.

O parlamentar afirmou que, caso o partido decida apoiar a recondução do atual presidente da Câmara, terá de avaliar se continua na legenda, mesmo em uma ala contrária à decisão, ou se opta pela saída.

Críticas a Hugo Motta

Entre os motivos para rejeitar uma eventual aliança, Nikolas mencionou o apoio declarado de Motta ao PT nas eleições presidenciais e o que considera descumprimento de acordos firmados com o PL. O deputado destacou especialmente a falta de avanço na pauta da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Na entrevista, o parlamentar também demonstrou preocupação com as pessoas que permanecem presas em decorrência dos processos relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes. Ele afirmou que não pode ignorar a situação de quem está privado de liberdade enquanto ele próprio mantém a liberdade e a convivência com a família.

Disputa na Câmara

A declaração ocorre em meio a uma disputa interna no PL sobre o posicionamento da legenda na eleição para o comando da Câmara. Integrantes do partido articulam o lançamento de uma candidatura própria, e Nikolas Ferreira é cotado para ocupar o posto. Uma ala mais pragmática, por outro lado, defende o apoio à reeleição de Motta, com o objetivo de preservar espaço político, cargos e o comando de comissões na Casa.

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Segundo relatos de integrantes do PL à Folha de S.Paulo, uma conversa entre lideranças da Câmara e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, prevista para esta quarta-feira (18/11), deve ajudar a definir o caminho do partido.