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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nikolas tem idade para disputar Presidência da Câmara em 2027

Constituição não estabelece idade mínima de 35 anos para o comando da Casa. Deputado do PL terá 30 anos no início do próximo ano e pode entrar na disputa com Hugo Motta

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
11/11/2026 16:00

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Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após post
Deputado Nikolas Ferreira é citado em diálogos de ex-banqueiro investigado pela Polícia Federal crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tem idade para concorrer à Presidência da Câmara dos Deputados em 2027. Embora a Constituição Federal estabeleça 35 anos como idade mínima para ocupar a Presidência da República, a exigência não se aplica ao comando da Câmara. Para exercer a função, o parlamentar precisa cumprir os requisitos constitucionais para ser deputado federal e ser brasileiro nato.
Nikolas foi reeleito por Minas Gerais com 3.119.318 votos, a maior votação já registrada por um candidato a deputado federal no país. No início de 2027, quando está prevista a eleição para a nova Mesa Diretora, o parlamentar terá 30 anos. A idade, portanto, não representa impedimento legal para uma eventual candidatura à presidência da Casa.

A possibilidade de Nikolas entrar na disputa ocorre em meio às articulações para a sucessão de Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Câmara, que busca permanecer no cargo por mais dois anos. Motta recebeu o apoio da federação formada por PT, PCdoB e PV, além de outras legendas que participam das negociações para a formação de um bloco de apoio à sua recondução.

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A eleição está prevista para 1º de fevereiro de 2027, quando os deputados da nova legislatura escolherão o presidente e os demais integrantes da Mesa Diretora. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisará obter maioria absoluta dos votos, o equivalente a 257 dos 513 parlamentares, caso todos participem da votação. Se nenhum concorrente alcançar esse número, os dois mais votados disputarão o segundo turno, vencido por maioria simples.

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