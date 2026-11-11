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OPOSIÇÃO AO GOVERNO

"Tropa do Flávio", lançada por Nikolas, muda nome para "Direita Já"

Deputado diz que "guerra não acabou" ao anunciar mudança do canal de WhatsApp com 1,8 milhões de seguidores

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
11/11/2026 11:41 - atualizado em 11/11/2026 11:41

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Nikolas defende Flávio Bolsonaro: "Está liberado zoar quem se autoclara?"
Nikolas Ferreira criou canal pró-Flávio em outubro de 2026 crédito: Rafael Neddermeyer

O canal de WhatsApp "Tropa do Flávio", criado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em apoio ao ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), mudou de nome para "Direita Já". Ao anunciar novo capítulo para o grupo, o parlamentar mineiro, que administra o canal, afirmou que perderam uma batalha, mas que a "guerra não acabou, está só começando".

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O anúncio da mudança no nome do canal foi feito nesta terça-feira (10/11), 16 dias após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial. O deputado agradeceu o apoio dos seguidores do canal ao "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a disputa pela Presidência, antes de anunciar a nova fase.

Canal pró-Flávio muda de nome e anuncia novo capítulo
Canal pró-Flávio muda de nome e anuncia novo capítulo Divulgação/Canal Direita Já

"Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente na campanha do Flávio Bolsonaro. Vocês compartilharam, comentaram e defenderam os nossos valores até o último minuto. Vocês mostraram que a direita é grande e não está sozinha. É por isso que hoje começa um novo capítulo. A partir de agora, somos DIREITA JÁ", escreveu o deputado, na mensagem enviada ao canal.

O parlamentar mineiro afirmou que o canal de WhatsApp será onde a direita construirá o caminho para as eleições presidenciais de 2030, e afirmou que fará "oposição firme" ao governo Lula.

"Serão 4 anos de oposição firme. Todos os dias, vamos mostrar ao Brasil cada decisão desse governo que pesa no bolso e na vida do povo. Nada vai passar em branco. Hoje começamos a construir o caminho até 2030. Conto com cada um de vocês. O Brasil vai vencer! Ninguém vai parar a direita!", complementou o deputado, sobre a nova fase do canal.

O canal "Direita Já" foi criado com o nome de "Tropa do Flávio", com o objetivo de mobilizar eleitores após o primeiro turno das eleições e rivalizar com o "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede). Nesta quarta-feira (11/11), o canal da direita marca 1,8 milhão de seguidores, enquanto o canal esquerdista possui 10,1 milhões.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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