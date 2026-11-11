"Tropa do Flávio", lançada por Nikolas, muda nome para "Direita Já"

O canal de WhatsApp "Tropa do Flávio", criado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em apoio ao ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), mudou de nome para "Direita Já". Ao anunciar novo capítulo para o grupo, o parlamentar mineiro, que administra o canal, afirmou que perderam uma batalha, mas que a "guerra não acabou, está só começando".

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O anúncio da mudança no nome do canal foi feito nesta terça-feira (10/11), 16 dias após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial. O deputado agradeceu o apoio dos seguidores do canal ao "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a disputa pela Presidência, antes de anunciar a nova fase.

Canal pró-Flávio muda de nome e anuncia novo capítulo Divulgação/Canal Direita Já

"Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente na campanha do Flávio Bolsonaro. Vocês compartilharam, comentaram e defenderam os nossos valores até o último minuto. Vocês mostraram que a direita é grande e não está sozinha. É por isso que hoje começa um novo capítulo. A partir de agora, somos DIREITA JÁ", escreveu o deputado, na mensagem enviada ao canal.

O parlamentar mineiro afirmou que o canal de WhatsApp será onde a direita construirá o caminho para as eleições presidenciais de 2030, e afirmou que fará "oposição firme" ao governo Lula.



"Serão 4 anos de oposição firme. Todos os dias, vamos mostrar ao Brasil cada decisão desse governo que pesa no bolso e na vida do povo. Nada vai passar em branco. Hoje começamos a construir o caminho até 2030. Conto com cada um de vocês. O Brasil vai vencer! Ninguém vai parar a direita!", complementou o deputado, sobre a nova fase do canal.

O canal "Direita Já" foi criado com o nome de "Tropa do Flávio", com o objetivo de mobilizar eleitores após o primeiro turno das eleições e rivalizar com o "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede). Nesta quarta-feira (11/11), o canal da direita marca 1,8 milhão de seguidores, enquanto o canal esquerdista possui 10,1 milhões.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria