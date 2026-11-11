Cleitinho sobre compra de celulares a senadores: 'Fazer o povo de palhaço'

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), criticou a licitação feita para a compra de celulares a senadores e servidores públicos, estimada em R$ 6 milhões. "É fazer o povo de palhaço", disse.

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Em uma publicação em suas redes sociais, o senador mineiro atacou a licitação, que forneceria 95 iPhones 18 Pro, modelo mais recente fabricado pela Apple, a parlamentares, e outros 330 celulares de modelos intermediários a assessores.

Cleitinho relembrou que senadores recebem mensalmente R$ 46 mil. O governador eleito pediu que os parlamentares abram mão de receber os celulares para que o gasto não aconteça.

"É só os senadores que foram eleitos, os reeleitos e os que vão ficar nessa legislatura fazerem um vídeo, como eu estou fazendo aqui, e abrirem mão do celular. É tão simples de resolver isso, e essa compra é cancelada", comentou Cleitinho.

Senado

O governador eleito também criticou a compra de aparelhos para os servidores públicos, citando que "são bem remunerados" e não trabalham na “maldita escala 6×1".

“Eu garanto para você: vai lá no Senado, olha na mão de cada servidor, olha na mão de cada senador, se cada um não tem um iPhone. Qual a necessidade de o povo brasileiro ter que pagar R$ 6 milhões para dar iPhone aos senadores?", completou.

Por fim, Cleitinho apela para que senadores questionem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), sobre a licitação dos celulares, e que o povo veja que "está sendo feito de palhaço e de otário".

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata