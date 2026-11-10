Cleitinho se reúne com embaixador da China e visita deputados

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta terça-feira (10/11), onde visitou os gabinetes de deputados estaduais. Durante a passagem pela Casa, ele afirmou que pretende manter o diálogo com parlamentares, inclusive com aqueles que deverão fazer oposição ao seu governo.

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“O que é bom, a gente tem que continuar. A democracia é linda por causa disso. Estamos aqui para dialogar. Passei de gabinete em gabinete para que possamos dialogar. Me questione, cobre e fiscalize, e assim vou entregar um governo melhor. Fiz questão de passar nos gabinetes que serão oposição minha também”, afirmou.

Segundo apurou o Estado de Minas, além da deputada estadual Andreia de Jesus (PT-MG), Cleitinho esteve nos gabinetes dos deputados mineiros Roberto Andrade (PRD), Ulysses Gomes (PT), Duarte Bechir (PSD), João Bosco (PSD) e Dr. Jean Freire (PT).

Durante a visita, Andreia de Jesus apresentou ao governador eleito pautas trabalhadas pelo mandato dela, com destaque para demandas relacionadas à cultura, às comunidades quilombolas e aos povos indígenas.

“Mas nós estamos aqui mostrando para o governador o trabalho que o nosso mandato fez na cultura (...) e que deu muito certo”, disse a parlamentar.

Reunião com embaixador da China

Antes de retornar à Assembleia, Cleitinho participou de uma reunião com o embaixador China no Brasil, Zhu Qingqiao. A informação foi confirmada ao Estado de Minas, no início da noite, pelo vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos).

“Estive com ele (Cleitinho) agora em uma reunião com o embaixador da China, e ele voltou para a Assembleia, inclusive”, afirmou Falcão. Questionado sobre o encontro, o vice-governador eleito não deu mais detalhes.

Segundo a assessoria de Cleitinho, a reunião teve como objetivo promover uma aproximação institucional e apresentar as perspectivas do novo governo mineiro.

"A reunião com o embaixador da China foi uma oportunidade de aproximação institucional, para apresentar as propostas do novo governo e fortalecer as relações comerciais entre Minas Gerais e a China. O objetivo é posicionar Minas como um estado preparado para receber novos investimentos, atrair empresas e ampliar parcerias que contribuam para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos", disse ao EM a assessoria de Cleitinho.

Diálogo com o PT

A agenda de aproximação política de Cleitinho também incluiu uma reunião com representantes do PT. Na segunda-feira (9/11), o presidente do diretório do partido em Belo Horizonte, Guima Jardim, se encontrou com o governador eleito e com Luís Eduardo Falcão.

O encontro foi divulgado nesta terça-feira (10/11) pelo próprio dirigente petista nas redes sociais. Na publicação, Guima classificou a conversa como positiva e destacou a importância do diálogo político na construção do próximo governo.

“Um novo governador, um novo ciclo e a esperança renovada de uma Minas Gerais que construa com democracia, diálogo, desenvolvimento e justiça social para todos os mineiros”, escreveu.

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O encontro reforça o movimento de aproximação do governador eleito com diferentes setores políticos, em meio à preparação para o início da nova gestão estadual.