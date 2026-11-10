Lula usa canal de WhatsApp administrado por Janones para relatar agenda na Turquia
Presidente usa canal no WhatsApp para destacar parcerias comerciais, planos de investimento e momentos de descontração durante agenda oficial
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o canal de WhatsApp "Exército do Lula" para relatar os compromissos do primeiro dia de sua visita à Turquia. Em mensagens divulgadas na terça-feira (10/11), o mandatário detalhou a agenda internacional, com ênfase na reunião mantida com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.
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Segundo Lula, a conversa bilateral tratou de três pontos centrais:
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Ampliação do comércio bilateral
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Atração de recursos
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Criação de empregos
Durante o encontro, Erdogan manifestou a intenção de viajar ao território brasileiro em breve. Para o petista, o diálogo indicou que a missão no exterior "promete ser muito produtiva".
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As publicações no aplicativo vieram acompanhadas de um emoji que indicava a autoria direta de Lula. Em tom descontraído, o presidente também divulgou um registro visual de encerramento do dia, afirmando que estava "terminando o dia com um sorvetinho de pistache que eu adoro".
Bastidores da viagem oficial
Gerenciado pelo deputado federal André Janones, o canal reúne bastidores deste primeiro giro oficial de Lula fora do país após ter sido reeleito.
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O parlamentar publicou fotografias do presidente e da primeira-dama Janja Lula da Silva a bordo do avião presidencial e em compromissos da comitiva. A programação reúne ainda a estimativa de realização de uma transmissão ao vivo do presidente durante o itinerário.