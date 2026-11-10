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Lula usa canal de WhatsApp administrado por Janones para relatar agenda na Turquia

Presidente usa canal no WhatsApp para destacar parcerias comerciais, planos de investimento e momentos de descontração durante agenda oficial

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/11/2026 19:28

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Lula usa canal de WhatsApp administrado por Janones para relatar agenda na Turquia
Lula usa canal de WhatsApp administrado por Janones para relatar agenda na Turquia crédito: Tupi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o canal de WhatsApp "Exército do Lula" para relatar os compromissos do primeiro dia de sua visita à Turquia. Em mensagens divulgadas na terça-feira (10/11), o mandatário detalhou a agenda internacional, com ênfase na reunião mantida com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.

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Segundo Lula, a conversa bilateral tratou de três pontos centrais:

  • Ampliação do comércio bilateral

  • Atração de recursos

  • Criação de empregos

Durante o encontro, Erdogan manifestou a intenção de viajar ao território brasileiro em breve. Para o petista, o diálogo indicou que a missão no exterior "promete ser muito produtiva".

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As publicações no aplicativo vieram acompanhadas de um emoji que indicava a autoria direta de Lula. Em tom descontraído, o presidente também divulgou um registro visual de encerramento do dia, afirmando que estava "terminando o dia com um sorvetinho de pistache que eu adoro".

Bastidores da viagem oficial

Gerenciado pelo deputado federal André Janones, o canal reúne bastidores deste primeiro giro oficial de Lula fora do país após ter sido reeleito.

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O parlamentar publicou fotografias do presidente e da primeira-dama Janja Lula da Silva a bordo do avião presidencial e em compromissos da comitiva. A programação reúne ainda a estimativa de realização de uma transmissão ao vivo do presidente durante o itinerário.

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