Flávio tem direito de disputar Presidência em 2030, diz Tarcísio após admitir possibilidade de concorrer

ANA LUIZA ALBUQUERQUE - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem o direito de se candidatar à Presidência em 2030. Ele disse, porém, que não é hora de pensar nesse assunto.

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Tarcísio foi questionado pela Folha sobre a afirmação de Flávio, em entrevista ao jornal, de que ambos tinham o direito de colocar seus nomes para a disputa. Recentemente, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o governador admitiu pela primeira vez a possibilidade de concorrer à Presidência.

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"É claro que ele tem direito. Veja, ele é uma liderança, saiu de uma eleição com 60 milhões de votos. Tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito", disse Tarcísio. "E agora não está na hora de pensar em 2030, que está muito longe. Está na hora de olhar o estado de São Paulo."

Flávio fugiu para os Estados Unidos após a derrota para o presidente Lula (PT) e não reconheceu o resultado das eleições, publicando uma carta golpista e disseminando teorias conspiratórias sobre o processo eleitoral.

Ele havia sido proibido de deixar o Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que cancelou todos os seus passaportes.

Uma investigação que tramita no Supremo apura se o senador está envolvido junto ao advogado Willer Tomaz, seu amigo, com lavagem de dinheiro por meio de bets.

Flávio também é formalmente investigado no inquérito do Supremo que envolve o filme "Dark Horse", que recebeu ao menos R$ 65 milhões de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Nesta terça, o governador também foi questionado sobre os ataques que sofreu de uma ala de bolsonaristas, mais ligada ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), após ter reconhecido que poderia concorrer à Presidência.

"Não dá para esperar a compreensão sempre, isso aí também é tranquilo, e isso também não abala a minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo, a gente sempre procurou fazer o melhor para esse grupo e isso não vai mudar", afirmou.

O governador disse ainda que ficou "bastante feliz" com o movimento de seus aliados, que fizeram uma série de publicações nas redes sociais em sua defesa.

Tarcísio participou nesta terça da inauguração do novo pronto-socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Ele esteve acompanhado do secretário da Saúde Eleuses Paiva (PSD), que deixará o cargo, e do secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, que está cotado para substituí-lo.

O governador tem avaliado a troca de uma série de secretários. Como mostrou a Folha, o deputado federal Ricardo Salles (Novo), por exemplo, deve assumir a pasta da Justiça.

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Tarcísio não quis confirmar a jornalistas novos nomes e disse que eles serão anunciados em breve. Afirmou que alguns novos secretários já estão definidos, mas que ainda está entrevistando outros.