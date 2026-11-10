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Presidente do PT-BH fala em 'esperança renovada' após encontro com Cleitinho

Guima Jardim se reuniu com o governador eleito e com o vice Luís Eduardo Falcão; Cleitinho respondeu prometendo diálogo

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Repórter
10/11/2026 17:23 - atualizado em 10/11/2026 17:23

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Presidente do PT-BH fala em 'esperança renovada' após encontro com Cleitinho
Guima Jardim (PT), Cleitinho Azevedo (governador eleito) e Luís Eduardo Falcão (vice) se encontram para discutir o diálogo político em Minas crédito: Reprodução/Instagram

O presidente do diretório do PT em Belo Horizonte, Guima Jardim, se reuniu nessa segunda-feira (9/11) com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e com o vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos). O encontro foi divulgado nesta terça-feira (10/11) pelo próprio dirigente petista nas redes sociais.

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"Um novo governador, um novo ciclo e a esperança renovada de uma Minas Gerais que construa com democracia, diálogo, desenvolvimento e justiça social para todos os mineiros", escreveu Guima, que classificou a reunião como uma "excelente conversa" com governador eleito Cleitinho e Falcão.

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O governador eleito respondeu nos comentários da publicação: "Obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição para dialogar e cuidar do nosso povo! Conte comigo".

O encontro ocorre em meio a sinais de aproximação entre o futuro governo e o PT. Desde a vitória, Cleitinho tem defendido abertura ao diálogo com partidos de diferentes campos, inclusive os de esquerda, e com o governo do presidente Lula, de quem busca apoio para renegociar a dívida de Minas com a União. Até o momento, não há anúncio de acordo ou aliança formal entre os partidos.

O gesto chama atenção pelo resultado das urnas. Cleitinho foi eleito em 4 de outubro, ainda no primeiro turno, com 55,40% dos votos válidos (6.321.590 votos), deixando em segundo lugar o candidato petista, Patrus Ananias, com 26,34% (3.006.088 votos). O governador eleito assume o Palácio Tiradentes em janeiro de 2027. Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, coordena a equipe de transição.

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Quem é Guima Jardim

Guilherme Jardim, o Guima, preside o PT na capital mineira e é coordenador setorial de Ciência e Tecnologia do PT de Minas. No Processo de Eleições Diretas (PED) do partido, foi reconduzido ao comando do diretório municipal com 55,21% dos votos.

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