Eduardo sobre Bolsonaro: "Não está preso, mas exemplarmente torturado"

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, não está preso, mas está sendo "exemplarmente torturado". A declaração foi feita pelo "filho 03" do ex-presidente, em suas redes sociais, nesta segunda-feira (9/11).

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De acordo com Eduardo, a "tortura" sofrida pelo ex-presidente acontece para demover políticos que botem o "interesse do povo" em primeiro lugar e manter o "sistema" intacto.

Meu pai não está preso. Ele está sendo exemplarmente torturado, para que, assim, qualquer outro que pense em botar o interesse do povo em 1º lugar pense mil vezes e se demova esta idéia, mantendo o sistema intacto. https://t.co/gcwseuS4QQ — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) November 8, 2026

"Meu pai não está preso. Ele está sendo exemplarmente torturado, para que, assim, qualquer outro que pense em botar o interesse do povo em 1º lugar pense mil vezes e se demova esta idéia, mantendo o sistema intacto", escreveu, via X.

Em setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, pela tentativa de golpe de Estado. Atualmente, ele cumpre pena domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.



Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro reside nos Estados Unidos, desde 2025. Após a saída do país, o ex-deputado federal pelo estado de São Paulo teve a perda de mandato decretada pela Câmara dos Deputados, além de ter sido demitido da Polícia Federal (PF) por abandono de cargo.

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O "filho 03" de Jair Bolsonaro também teve um mandato de prisão expedido, após uma condenação por coação ao Judiciário ao atuar junto do governo Trump para pressionar o julgamento do pai.