Assine
overlay
Início Política
FAMÍLIA BOLSONARO

Eduardo sobre Bolsonaro: "Não está preso, mas exemplarmente torturado"

Ex-deputado federal, que mora nos Estados Unidos desde 2025, afirmou que medida é para "deixar o sistema intacto"

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
10/11/2026 11:54 - atualizado em 10/11/2026 11:54

compartilhe

×
Eduardo e Jair Bolsonaro
Eduardo afirmou que Bolsonaro é "torturado" para manter sistema intacto crédito: Sergio Lima/AFP

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, não está preso, mas está sendo "exemplarmente torturado". A declaração foi feita pelo "filho 03" do ex-presidente, em suas redes sociais, nesta segunda-feira (9/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

De acordo com Eduardo, a "tortura" sofrida pelo ex-presidente acontece para demover políticos que botem o "interesse do povo" em primeiro lugar e manter o "sistema" intacto.

"Meu pai não está preso. Ele está sendo exemplarmente torturado, para que, assim, qualquer outro que pense em botar o interesse do povo em 1º lugar pense mil vezes e se demova esta idéia, mantendo o sistema intacto", escreveu, via X.

Em setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, pela tentativa de golpe de Estado. Atualmente, ele cumpre pena domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro reside nos Estados Unidos, desde 2025. Após a saída do país, o ex-deputado federal pelo estado de São Paulo teve a perda de mandato decretada pela Câmara dos Deputados, além de ter sido demitido da Polícia Federal (PF) por abandono de cargo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O "filho 03" de Jair Bolsonaro também teve um mandato de prisão expedido, após uma condenação por coação ao Judiciário ao atuar junto do governo Trump para pressionar o julgamento do pai.

Tópicos relacionados:

bolsonaro eduardo-bolsonaro tortura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay