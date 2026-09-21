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Eduardo Bolsonaro, nos EUA desde 2025, é demitido da PF por abandono de cargo

Ministro da Justiça oficializou o desligamento por abandono de cargo; ex-deputado reside nos EUA desde o primeiro semestre de 2025 e não retornou

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RAQUEL LOPES E CAIO SPECHOTO
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RAQUEL LOPES E CAIO SPECHOTO
Repórter
21/09/2026 16:06

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O ex-deputado Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro crédito: EVARISTO SA / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, demitiu nesta segunda-feira (21) o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos desde o ano passado, do posto de escrivão da Polícia Federal por abandono de cargo. 

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Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no primeiro semestre de 2025 e se mudou para os Estados Unidos. Lá, ele trabalha para jogar o governo do país contra a gestão Lula. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado.

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A decisão afirma que Eduardo faltou ao serviço de forma injustificada por período superior a 30 dias consecutivos. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União e tem como fundamento a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, aplicada à carreira da PF.

 O ato é resultado de um processo administrativo disciplinar aberto pela Polícia Federal em janeiro deste ano. A corporação investigava Eduardo por indícios de abandono de cargo depois que ele deixou de se apresentar para reassumir suas funções como escrivão. 

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Em julho, o jornal "Folha de S.Paulo" revelou que a PF havia concluído o processo administrativo e decidido pela demissão. O procedimento foi então encaminhado ao Ministério da Justiça para a formalização da medida.

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