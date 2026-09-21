Eduardo Bolsonaro, nos EUA desde 2025, é demitido da PF por abandono de cargo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, demitiu nesta segunda-feira (21) o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos desde o ano passado, do posto de escrivão da Polícia Federal por abandono de cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no primeiro semestre de 2025 e se mudou para os Estados Unidos. Lá, ele trabalha para jogar o governo do país contra a gestão Lula. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado.

Leia Mais

A decisão afirma que Eduardo faltou ao serviço de forma injustificada por período superior a 30 dias consecutivos. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União e tem como fundamento a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, aplicada à carreira da PF.

O ato é resultado de um processo administrativo disciplinar aberto pela Polícia Federal em janeiro deste ano. A corporação investigava Eduardo por indícios de abandono de cargo depois que ele deixou de se apresentar para reassumir suas funções como escrivão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em julho, o jornal "Folha de S.Paulo" revelou que a PF havia concluído o processo administrativo e decidido pela demissão. O procedimento foi então encaminhado ao Ministério da Justiça para a formalização da medida.