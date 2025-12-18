Eduardo Bolsonaro perde seu mandato de deputado federal por excesso de faltas

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar o mandato de deputado federal de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por excesso de faltas.

Eduardo não comparece às sessões na Câmara desde fevereiro, quando se mudou para os Estados Unidos para fazer lobby junto às autoridades americanas em favor de seu pai, atualmente preso por tentativa de golpe de Estado.

Segundo um documento obtido pela AFP, a Mesa da Câmara resolveu "declarar a perda do mandato de deputado federal do Senhor Eduardo Nantes Bolsonaro" por ter superado o número de ausências permitidas desde que ele deixou o Brasil no início do ano.

"Acabaram de cassar o meu mandato, não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram o meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim", reagiu Eduardo, de 41 anos, em vídeo publicado na rede social X.

Esse lobby foi eficaz em um primeiro momento, quando Washington impôs tarifas de 40% aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, sob a alegação de que havia uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Bolsonaro, aliado próximo de Donald Trump.

A medida, no entanto, foi suspensa em grande medida em novembro, diante da inflação em produtos como o café nos Estados Unidos, do qual o Brasil é o maior fornecedor.

Washington também levantou as sanções financeiras que pesavam contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do caso cujo julgamento condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão.

O ex-presidente (2019-2022) cumpre pena desde novembro nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mas a duração de seu período de reclusão pode ser reduzida para pouco mais de dois anos devido à aprovação do projeto de lei da Dosimetria ontem pelo Congresso.

