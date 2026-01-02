Assine
overlay
Início Política
PF

Eduardo Bolsonaro reage à PF e diz não ter condições de voltar ao Brasil

Ex-deputado contesta portaria que determina retorno imediato ao cargo de escrivão e afirma que irá recorrer da decisão

Publicidade
Carregando...
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
02/01/2026 22:06

compartilhe

SIGA
x
Paulo Figueiredo, Darren Beattie, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Pita em foto publicada por Eduardo Bolsonaro no X
Eduardo Bolsonaro diz que não terá eleição se não houver anistia crédito: Arquivo pessoal

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta sexta-feira (2/1) que não há “condição” de retornar ao Brasil neste momento, após a Polícia Federal determinar seu retorno imediato ao cargo de escrivão em Angra dos Reis (RJ). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que não pretende abrir mão do posto “de mãos beijadas” e classificou a medida como parte de uma perseguição política.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A manifestação ocorre após a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Federal publicar portaria que encerra o afastamento concedido a Eduardo para o exercício do mandato parlamentar. A decisão tem como base o ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que declarou a perda de seu mandato, em dezembro, por faltas não justificadas durante o período em que permaneceu no exterior.

Licenciado do cargo desde que assumiu como deputado, Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde 2025. No vídeo, ele afirma que pretende lutar administrativamente para manter o vínculo com a corporação e cita preocupações com possíveis impactos futuros, como aposentadoria funcional e porte de arma. “Querem me prejudicar”, declarou, ao mencionar também a possibilidade de perder a pistola institucional que ainda mantém registrada.

O ex-parlamentar justificou a impossibilidade de retorno imediato ao país mencionando a situação judicial de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que voltou nesta quinta-feira (1°/1), à carceragem da Polícia Federal em Brasília após receber alta médica. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão em decorrência da condenação pelo planejamento do golpe de Estado de 2022.

Eduardo voltou a alegar que é alvo de perseguição e fez duras críticas à cúpula da Polícia Federal. Em publicação escrita, afirmou que não abriria mão de sua “honra” para se submeter, segundo ele, aos “caprichos” da direção da corporação, usando termos ofensivos para se referir à instituição.

A situação funcional de Eduardo Bolsonaro se soma a um contexto mais amplo de embates políticos. Ele responde a investigações no Brasil relacionadas à atuação no exterior, incluindo tentativas de pressionar autoridades estrangeiras em favor do pai, e tem mantido discurso de denúncia internacional contra o Supremo Tribunal Federal e órgãos do Estado brasileiro.

Até o momento, não há decisão judicial suspendendo os efeitos da portaria da Polícia Federal. Caso não se apresente, o ex-deputado poderá ficar sujeito a sanções administrativas previstas no regime disciplinar da corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

eduardo-bolsonaro jair-bolsonaro policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay