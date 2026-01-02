PF determina que Eduardo Bolsonaro retorne ao cargo de policial federal

A Polícia Federal (PF) determinou que Eduardo Bolsonaro (PL) retorne ao cargo de escrivão da PF no Rio de Janeiro em decisão publicada nesta sexta-feira (2/1) no Diário Oficial da União (DOU).

A determinação vem após o filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perder o mandato de deputado federal, pelo qual tinha se licenciado do cargo na PF. Eduardo teve a cadeira cassada após acumular faltas não justificadas na Câmara dos Deputados, já que está nos Estados Unidos desde março de 2025.

Trata-se de uma ordem administrativa da PF, que determinou que o ex-parlamentar retorne à lotação de origem no departamento em Angra dos Reis (RJ), mas não especifica se o exercício deve ser presencial.

O despacho alerta para possíveis sanções administrativas e disciplinares em caso de ausência injustificada.

Eduardo Bolsonaro na PF

O “03” foi escrivão da PF entre 2010 e 2015, ano em que foi eleito deputado federal e se licenciou para cumprir o mandato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele começou no cargo no departamento da PF em Guajará-Mirim (RO), em 2010, depois, passou por Guarulhos (SP), entre 2010 e 2011; São Paulo, entre 2011 e 2014; e Angra dos Reis, entre 2014 e 2015.

