Cleitinho explica veto a verbas de shows: "Farra com dinheiro público"

O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) explicou o veto feito às verbas destinadas aos shows no estado de Minas Gerais. O senador afirmou que não é contra os eventos, e nem vai acabar com eles, mas quer acabar com a "farra com dinheiro público".

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Segundo o parlamentar, em um vídeo publicado nas redes sociais, o problema do estado não são as festas acontecerem, mas os valores praticados nestes eventos. O governador eleito cita uma festa barrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), devido a um acordo feito em 900 mil reais com a artista Ana Castela, que seria incompatível com a renda de uma cidade mineira de 4 mil habitantes.

Para Cleitinho, é incabível que existam cidades que façam shows milionários, sem ter hospitais para a população, que precisa se deslocar a um município próximo para o atendimento.

"Para vocês terem noção, em 2022, os municípios de Minas Gerais chegaram a gastar 185 milhões com festas. Agora em 2025, gastou mais de 500 milhões, triplicou. De 2022 até 2025, já se gastaram mais de 1,5 bilhão de reais com festa. Deixa eu explicar uma situação para vocês: mais da metade dos municípios de Minas Gerais não têm hospital. A saúde para essas pessoas começa na estrada. Então, o que é prioridade?", critica.

O novo governador, que assume o cargo em janeiro de 2027, também critica as ações de deputados que enviam emendas para a realização dessas festas. Cleitinho faz um apelo para que exista um projeto de lei que proíba as emendas parlamentares destinadas a shows e eventos, e diz que é preciso colocar prioridades para Minas Gerais.

"A prioridade no meu estado é que eu tenho uma dívida para pagar de 200 bilhões (de reais) para a União. Você, quando você passa por uma questão financeira, o que você corta primeiro? Você corta o pagamento da sua conta de luz? Você corta o pagamento da sua conta de energia? Você deixa de ir no supermercado? Ou, um final de semana que você gosta de sair com a sua família, você deixa de sair para poder pagar a sua dívida? É exatamente o que eu vou fazer aqui", afirma, em referência ao corte dos shows.

Na publicação, Cleitinho ainda critica os prefeitos que procuram o governador para pedir verbas de saúde e infraestrutura, mas que utilizam recursos para promover eventos.

"Os próprios prefeitos (...) vão para a cidade administrativa pedir por saúde, infraestrutura, segurança. Se eles vão lá na pra pedir por isso, por que que tem dinheiro pra gastar com festa? Se não tem dinheiro pra gastar com saúde, não faz sentido gastar com festa", diz o senador, em tom de indignação.

Por fim, o governador eleito pede que seja aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar a "farra com dinheiro público". Cleitinho questiona a supervalorização de contratos feitos pelas prefeituras, e afirma que não irá acabar com as festas, mas com a "farra".

"Quero conversar com os deputados também, porque eu quero que abram uma CPI para investigar essa farra com dinheiro público, com festa. Vocês acham que eu sou otário? Que eu sou bobo?", declara.

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"Hoje, a competitividade acabou. A iniciativa privada, que precisa fazer evento pra contratar artistas, às vezes a bilheteria é 100 mil, 150 mil. Essas prefeituras estão contratando por um milhão de reais. Como assim um milhão de reais? Não adianta fazer vídeo me criticando, falando que eu quero acabar com festa, não. Eu vou acabar é com a farra".