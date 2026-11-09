MPT processa Bella Falconi por exigir alinhamento político em contratações

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a influenciadora digital Izabela Nunes Falconi, conhecida como Bella Falconi, e a empresa Bella Falconi Marketing e Comércio LTDA. Três denúncias motivaram o procedimento após postagens que associavam a contratação de trabalhadores à afinidade política e ideológica.

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Divulgadas logo após o segundo turno das eleições presidenciais, as mensagens sugeriam que empresários adotassem posicionamentos políticos para admitir ou manter funcionários. O perfil da influenciadora reúne cerca de 4,2 milhões de seguidores. Um dos conteúdos registrou aproximadamente 62,7 mil curtidas, quase sete mil republicações e mais de sete mil e seiscentos compartilhamentos.

Segundo o procurador Geraldo Emediato de Souza, autor da ação, "a escolha política não é requisito profissional". O procurador enfatizou que "a recomendação pública para que empresários considerem a afinidade ideológica na contratação pode converter convicção pessoal em filtro de acesso ao trabalho e legitimar a exclusão de pessoas por seu voto ou posicionamento".

Ordens judiciais e penalidades

A Justiça do Trabalho acolheu o pedido de urgência do órgão e determinou a remoção das publicações em 24 horas. A ordem judicial proíbe a influenciadora e sua empresa de divulgar, compartilhar ou impulsionar conteúdos que incentivem empregadores a:

recusar contratação de trabalhadores por motivos políticos

demitir empregados em razão de suas convicções ideológicas

perseguir ou conferir tratamento prejudicial a trabalhadores por causa de sua opinião política ou de seu voto

A empresa também não pode aplicar critérios ideológicos em seleções, contratações ou demissões. O magistrado fixou multa de R$ 5 mil por infração, até o limite inicial de R$ 50 mil. O processo cobra R$ 5 milhões por danos morais coletivos para reparar danos à sociedade e conter práticas discriminatórias.

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Cenário de assédio eleitoral

Segundo o MPT, as denúncias de assédio eleitoral no país saltaram de menos de duas mil até 25 de outubro para mais de 5,3 mil registros após o segundo turno. Minas Gerais contabilizou 212 ocorrências até a votação e atingiu 622 em duas semanas, tornando-se o segundo estado com mais queixas durante a propagação de mensagens que estimulavam retaliações profissionais.