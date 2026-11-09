PF conclui relatórios sobre ligação de Moraes, Nunes Marques e Toffoli com Vorcaro, diz colunista

A Polícia Federal concluiu três relatórios sobre a relação dos ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação é da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

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De acordo com a coluna, os documentos foram finalizados na semana passada pela área técnica da PF, estão assinados e devem ser enviados pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, que pediu o levantamento no início de outubro. Há um relatório para cada ministro.

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Sem juízo de valor

Segundo Malu Gaspar, a orientação de Andrei Rodrigues foi incluir apenas fatos que possam ter repercussão criminal. Ainda assim, os relatórios não fazem juízo de valor nem atribuem crime aos ministros.

A coluna informa que não foram produzidos relatórios sobre Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux, embora já tenham vindo a público conversas de Vorcaro que citam os três, porque não foram encontrados fatos que pudessem incriminá-los.

No pedido à PF, Fachin determinou que as menções a ministros fossem enviadas “em caráter estritamente descritivo” e afirmou haver interesse institucional em que qualquer fato relevante seja apurado “sem exceção de qualquer natureza”.

O que já se sabia

Fachin fez o pedido duas semanas depois da sessão de 15 de setembro em que o STF discutiu abrir investigação sobre a relação de Moraes com Vorcaro. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Flávio Dino, e Fachin assumiu a relatoria.

Naquela ocasião, um relatório da PF descreveu 52 mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, encontros entre os dois e dois contratos do banqueiro com o escritório de advocacia de Viviane Barci, mulher do ministro. Um deles previa pagamentos de R$ 131 milhões em três anos; o outro, de R$ 50 milhões, incluía a transferência de cotas de um jatinho de Vorcaro para ela.

Sobre Nunes Marques, vieram à tona depois conversas de Vorcaro com interlocutores do ministro e menções a contratos com aliados e com o filho dele, que estariam ligados a decisões sobre precatórios no STF. Segundo a coluna, há também indícios de viagens e outras despesas pagas pelo banqueiro ao ministro.

No caso de Toffoli, um relatório anterior tratava principalmente da compra de uma participação no resort Tayayá, da família do ministro, e de decisões tomadas por ele em processos de interesse de Vorcaro. Esse material foi arquivado pelo STF em fevereiro. De acordo com Malu Gaspar, há fatos novos e relevantes nos três casos.

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Mudanças na PF

A coluna cita ainda informação do UOL de que os delegados Daniel Mostadeiro Cola e Wedson Cajé, que coordenam as investigações do caso Master, serão exonerados da coordenação de repressão à corrupção e lavagem de dinheiro da PF, após uma reestruturação interna. A PF não comentou as mudanças.