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CAMPANHA DE REELEIÇÃO

PT aposta em vaquinha com Pix de R$ 13 para quitar despesas da campanha de Lula

Legenda convoca apoiadores para arrecadar R$ 7 milhões com doações simbólicas; veja como funciona a mobilização eleitoral autorizada por lei

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
09/11/2026 14:21 - atualizado em 09/11/2026 15:14

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PT aposta em vaquinha com Pix de R$ 13 para quitar despesas da campanha de Lula
Partido mobiliza doações via Pix para quitar dívidas da campanha eleitoral de Lula crédito: Evaristo Sá/Divulgação

O PT lançou uma mobilização de arrecadação financeira via Pix com o objetivo de quitar R$ 7 milhões em despesas pendentes da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda solicita transferências no valor de R$ 13, quantia escolhida em alusão ao número do partido nas urnas.

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A ação arrecadatória foi divulgada na página oficial do PT Nacional, com prazo estabelecido até quarta-feira (11/11). O partido convocou a base de apoiadores por meio de nota oficial.

“Bora ajudar o presidente Lula a quitar as despesas da campanha eleitoral? Com transparência, o Partido dos Trabalhadores pede ajuda a todos que estão dispostos a contribuir com a vaquinha da campanha, que vai ficar aberta até o dia 11”.

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Para receber os valores, a agremiação divulgou em seu site e nas redes sociais a chave Pix vinculada ao CNPJ da conta eleitoral. O coordenador financeiro da campanha, José de Filippi, declarou que a participação popular é fundamental para garantir o cumprimento de todos os compromissos.

Filippi destacou a viabilidade das contribuições individuais ao afirmar que “qualquer pessoa pode doar R$ 13, um valor menor do que o preço de um lanche, para que a gente consiga pagar todas as contas da campanha”.

Regras eleitorais sobre dívidas de campanha

A legislação eleitoral permite a arrecadação de recursos após o encerramento da votação. Essa captação financeira serve exclusivamente para cobrir gastos contratados durante o período da campanha eleitoral. A quitação de todos os pagamentos deve ocorrer até a data de entrega da prestação de contas.

Caso persistam débitos após esse prazo, a direção nacional do partido pode assumir as pendências por meio de acordo formal com os credores. A documentação precisa conter as seguintes informações:

Ao assumir a dívida, o partido responde solidariamente com o candidato pelo acerto das contas. As doações para essa finalidade devem obedecer às exigências legais, incluindo a identificação do doador e o limite individual de até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao pleito.

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