Lula retoma viagens e busca espaço em cenário incerto com os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma, hoje, as viagens internacionais. Há a expectativa, inclusive, que possa se encontrar no mês que vem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir as mudanças nas relações entre os dois países. Findas as eleições ao Planalto e ao Congresso americano, a reconfiguração política dos países tem reflexos também na política externa. Por um lado, Lula saiu fortalecido com o inédito quarto mandato e reforçará a posição de soberania e respeito à ordem internacional adotada pelo Itamaraty. Por outro, a reação de Trump à perda de influência sobre o Parlamento ainda é uma incógnita: pode se retrair e focar em assuntos domésticos; ou voltar-se à política externa, aumentando a agressividade contra a América Latina, apoiado por aliados de extrema-direita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após as eleições, Lula retoma a agenda internacional a partir desta semana, quando embarca para a Turquia, onde ocorre a COP31. Em dezembro, viaja à Flórida para participar da Cúpula do G20, fórum que reúne as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo, nos dias 14 e 15. É lá que pode encontrar Trump, anfitrião do evento. Há, no governo, expectativa de uma reunião bilateral às margens da cúpula. Até o momento, porém, não há confirmação do encontro.

Leia Mais

Para o pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) em relações internacionais Vitor dos Santos Bueno, embora a cúpula represente uma oportunidade favorável para conversas de bastidores entre os líderes, o Brasil estará longe das prioridades de Trump com a presença de representantes da União Europeia, do Reino Unido, do Japão e da Rússia, por exemplo. "Isso não exclui a abertura para uma agenda de alto nível ou a preparação para uma reunião desse tipo no futuro", avalia.

O momento é de cautela para a diplomacia brasileira. Há dúvidas sobre o apoio que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que fugiu para a Flórida após ser derrotado por Lula, terá do governo Trump. Em suas primeiras manifestações sobre o caso, o republicano admitiu que autorizou a entrada de Flávio e sua família nos EUA, mas não apoiou explicitamente as alegações de fraude. "Não vou fazer comentário sobre isso, mas eu sei que demos a ele uma autorização para entrar no país. Mas não vou me envolver. Foi uma eleição muito estranha, isso é certo", disse Trump a jornalistas. Em outra ocasião, afirmou que o pleito "pareceu fraudado", mas também reconheceu ter boa relação com Lula.

Para o pesquisador da UnB, a situação de Flávio só deve virar um problema para o governo brasileiro, caso o senador seja condenado por crimes no Brasil, como ocorreu com seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que também está nos EUA. Um possível pedido de extradição, por exemplo, deve ser negado. "Ele (Flávio) passaria a ser um problema, caso Trump o usasse como forma de desacreditar as eleições brasileiras ou como fonte de argumentos contra o Brasil, que poderiam ser direcionados ao Judiciário com a narrativa de perseguição, o discurso sobre a falta de liberdade de expressão ou qualquer outro item da cartilha da extrema-direita brasileira", comenta Bueno.

O período eleitoral também exacerbou outro ponto de tensão: a regulamentação das big techs. Meta e X são investigadas por possível interferência na campanha, priorizando postagens em benefício de Flávio Bolsonaro. Em seu discurso de vitória, o petista deixou claro que o tema será prioridade em seu novo mandato. "A gente teve que vencer a intromissão, vinda de fora para dentro, através de plataformas digitais. Nós vamos ter que regulá-las", frisou. Trump, por sua vez, já retaliou com tarifas países que tentaram regulamentar as redes, incluindo o Brasil.

Esse tópico, avalia Bueno, pode virar um problema real na relação. Trump é próximo dos donos das maiores empresas, como Jeff Bezos, da Amazon; Mark Zuckerberg, da Meta; e Elon Musk, do X. Foram, inclusive, grandes doadores para a campanha do republicano. "A proposição ou aprovação de leis em relação à regulação dessas plataformas deve ser o elemento que desencadeará reações mais intensas de ambos os países", explica o pesquisador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há, portanto, um cenário de grande incerteza na relação brasileira com os Estados Unidos. O governo federal aguarda para ver como será a reação de Trump à derrota nas midterms, e se o americano decidirá manter uma relação pragmática com o Brasil, como fez, temporariamente, após encontro com Lula durante a Assembleia das Nações Unidas, no ano passado. Poderia o G20 trazer uma nova "química" entre os dois?