Lula na COP31: quem integra a delegação brasileira na viagem à Turquia?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a Turquia nesta segunda-feira (9/11) acompanhado de oito integrantes do governo e de aliados para participar da COP31, em Antália. A cúpula de líderes será realizada em 11 e 12 de novembro.

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De 13 a 15 de novembro, a agenda oficial segue para Manila, nas Filipinas, onde ocorre a 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Conforme o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, Lula integrará a mesa de abertura da COP como convidado de honra. O presidente discursará na cúpula, participará de um evento sobre florestas e se reunirá com representantes da sociedade civil no dia 12 de novembro.

Comitiva governamental

A delegação brasileira em viagem internacional inclui os seguintes ministros:

João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Alexandre Silveira, de Minas e Energia

Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Também viajam o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o assessor-chefe Celso Amorim, o deputado André Janones (Rede) e o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), recusaram o convite para se dedicar às articulações de reeleição interna e às votações antes do recesso.

A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva (Rede), que é deputada federal, participa da COP31 em missão oficial da Câmara dos Deputados. Há expectativa de que Marina seja incorporada à comitiva presidencial a partir de terça-feira (10/11).

Metas climáticas em debate

A presidência brasileira da COP30 apresentará em Antália o Mapa do Caminho Internacional, guia para o afastamento de combustíveis fósseis adaptado à realidade de cada país. O material detalha medidas voltadas à transição energética e ao combate ao desmatamento.

Entre os dados levados à cúpula, o governo destaca a redução de 560 milhões de toneladas nas emissões líquidas de CO2 entre 2022 e 2024. O índice coincide com um período de crescimento econômico e resulta da queda no desmatamento e da capacidade de absorção de carbono pela vegetação.

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O país também busca reforçar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que recebeu apoios recentes de Reino Unido e Países Baixos, para atrair novos aportes internacionais. A delegação também apresentará dados do Fundo Amazônia, iniciativa com captação acumulada de R$ 7,8 bilhões.