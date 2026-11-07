Com dívida de R$ 200 bi, Cleitinho promete barrar verba para festas em MG

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), anunciou neste sábado (7/11), em vídeo publicado nas redes sociais, que pretende enviar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), logo após a posse, um projeto de lei para proibir o uso de recursos estaduais no financiamento de shows e festas nos municípios. A proposta prevê que os repasses sejam priorizados para saúde, educação, segurança e infraestrutura.

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“Assim que eu assumir como governador, quero encaminhar esse projeto de lei, juntamente, alinhado com os deputados, para que a gente possa proibir recursos do estado para bancar festas em todas as cidades de Minas Gerais”, declarou.

Como justificativa, Cleitinho citou a situação financeira de Minas Gerais. Segundo ele, o estado tem um déficit de R$ 10 bilhões e uma dívida de R$ 200 bilhões. O governador eleito também criticou gastos municipais com apresentações artísticas e mencionou cidades com cerca de quatro mil habitantes que, segundo ele, chegam a desembolsar R$ 1,5 milhão por um show.

“Nosso estado aqui está quebrado, aqui tem um déficit agora para pagar de R$ 10 bilhões. Tem uma dívida para pagar de R$ 200 bilhões. Então, a gente tem que pegar esse recurso agora e dar prioridade”, afirmou.

Cleitinho ressaltou que a proposta não pretende impedir que as prefeituras realizem festas, mas proibir o uso de recursos estaduais para esse tipo de despesa. Nesse caso, os municípios poderão manter as festividades desde que utilizem recursos próprios.

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O governador eleito também afirmou que pretende negociar com os deputados estaduais o direcionamento das emendas parlamentares para áreas como infraestrutura, saúde, segurança e educação. Segundo ele, a intenção é priorizar as demandas da população durante os próximos quatro anos de governo.