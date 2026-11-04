Cleitinho explica corte de patrocínio a clubes: "Outras prioridades"

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), confirmou que cortou o patrocínio do estado aos clubes mineiros de futebol após o fim das bets, anunciado pelo ex-candidato à reeleição, Mateus Simões (PSD). Para o governador que assumirá Minas em janeiro de 2027, o estado tem outras prioridades no momento.

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O anúncio foi feito pelo novo governador nesta quarta-feira (4/11), em um vídeo publicado nas redes sociais. Cleitinho criticou a decisão que havia sido tomada anteriormente e classificou a atitude de Simões como "eleitoreira".

Em 29 de setembro, o ex-candidato à reeleição anunciou um aporte de 32 milhões de reais que seriam divididos entre América, Atlético Mineiro e Cruzeiro, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

"Vocês lembram que o governo tomou essa atitude eleitoreira durante a campanha, assim que o governo federal anunciou a saída das bets do Brasil?", declarou Cleitinho no vídeo, sobre o patrocínio.

Cleitinho afirma não ser contra futebol e diz amar o esporte, mas diz que não pode aceitar o patrocínio aos clubes, com o estado endividado, e anuncia que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), suspendeu o patrocínio.

"O Cruzeiro, Atlético, América, todos os times hoje são SAFs (Sociedade Anônima do Futebol), de iniciativa privada. O que faz um governo pegar mais de 30 milhões através de empresas estatais como Cemig e Codemig, e patrocinar esses times?", afirma, no vídeo.

"A gente está passando agora pela transição, o próprio governo dizendo que a partir de janeiro pode não ter dinheiro para pagar os servidores, vendo que está faltando merenda nas escolas. Eles mesmos estão dizendo que o estado está quebrado. Eu não posso aceitar pegar mais de 30 milhões da Cemig e da Codemig e colocar em time de futebol", justifica o governador eleito.

Para o governador, existem outras prioridades à frente do estado de Minas Gerais, como o investimento na população, ao invés de um aporte aos clubes.



"Todo mundo sabe do amor que tenho pelo futebol, só que a gente tem outras prioridades. Tenho certeza que o torcedor aqui do Cruzeiro, do Atlético, do América, e todo o povo mineiro, vai me apoiar. (...) A gente conseguiu suspender esse patrocínio de 32 milhões que iria para time de futebol, e a gente vai investir em vocês, no povo", finalizou Cleitinho.

Decisão do Tribunal de Contas

Em nota, o TCEMG confirmou a decisão anunciada por Cleitinho nas redes sociais. Segundo o tribunal, a suspensão do aporte acontece por conta de fatores como a ausência de estudos técnicos que comprovem o retorno institucional dos patrocínios, a falta de critérios objetivos para definir os valores e a dúvida sobre a finalidade dos recursos.

De acordo com o conselheiro em exercício, Licurgo Mourão, que assinou a medida, existem indícios de que os valores do patrocínio foram definidos com base nas necessidades dos clubes, e não nos interesses das estatais, como exige a legislação. A afirmação acontece pelo fato da iniciativa ter sido anunciada com o objetivo de compensar perdas financeiras após a proibição das apostas esportivas.



Além disso, a determinação também aponta para a falta de informações sobre estudos de viabilidade, exposição das marcas e justificativa para a escolha dos clubes. A nota ainda alerta para a realização dos contratos em ano eleitoral, que exige atenção aos limites legais para despesas com publicidade e patrocínio.



O documento diz, no entanto, que a suspensão é provisória e busca evitar a transferência de recursos públicos antes da análise da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos acordos., e que o TCEMG ainda vai examinar o mérito da representação.

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Confira a nota do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na íntegra:

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) determinou, em decisão cautelar, a suspensão de contratos de patrocínio esportivo de R$ 32 milhões previstos para 2027 entre empresas estatais mineiras e os clubes Cruzeiro, Atlético e América. A medida foi assinada pelo conselheiro em exercício Licurgo Mourão, em 3 de novembro, relator da Representação 1.220.989, feita pelo senador e governador eleito Cleitinho Azevedo.



A decisão impede a assinatura de novos contratos e determina a suspensão de pagamentos caso os acordos já tenham sido formalizados.



Entre os principais motivos estão a ausência de estudos técnicos que comprovem o retorno institucional dos patrocínios, a falta de critérios objetivos para definir os valores e a dúvida sobre a finalidade dos recursos.



Na decisão, o conselheiro reforça que a iniciativa foi anunciada pelo governo estadual com o objetivo de compensar perdas financeiras dos clubes após a proibição das apostas esportivas. Com isso, há indícios de que os valores foram definidos com base nas necessidades dos beneficiários, e não nos interesses empresariais das estatais, como exige a legislação.



A decisão também aponta a falta de informações sobre estudos de viabilidade, exposição das marcas e justificativa para a escolha dos clubes. A realização dos contratos em ano eleitoral exige, ainda, atenção aos limites legais para despesas com publicidade e patrocínio.



A suspensão é provisória e busca evitar a transferência de recursos públicos antes da análise da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos acordos. O Tribunal ainda vai examinar o mérito da representação.

A medida já está em vigor, e vai para referendo dos demais conselheiros na próxima sessão da Primeira Câmara do TCEMG, na semana que vem.

*Estagiário sob orientação do editor-executivo João Renato Faria