Partido de Trump perde governo e senado no Texas, onde vive Eduardo Bolsonaro

O Partido Democrata conquistou duas vitórias históricas no Texas, estado escolhido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para morar desde 2025. Nas eleições desta terça-feira, Gina Hinojosa derrotou o governador Greg Abbott, enquanto James Talarico venceu Ken Paxton na disputa por uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. Os resultados romperam uma sequência de 32 anos sem derrotas republicanas em eleições majoritárias no estado e representam um dos maiores insucessos do presidente Donald Trump, admirado pela família Bolsonaro.

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Com bens e contas bloqueados no Brasil pelo STF, Eduardo Bolsonaro escolheu o Texas para viver com a família após deixar o Brasil em fevereiro de 2025. A residência, uma mansão, fica na cidade de Southlake. O site Intercept Brasil confirmou o endereço ao abordar a esposa de Eduardo, Heloísa, e consultar registros públicos. Em maio, ao comentar sua situação nos Estados Unidos, Eduardo declarou: “Moro de aluguel”. Também afirmou viver de “renda passiva” e relatou dificuldades para pagar um imóvel financiado no Brasil.

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A última vitória democrata em uma eleição de abrangência estadual havia ocorrido em 1994. A série se refere aos cargos submetidos à votação em todo o Texas, não às disputas locais ou distritais.

Hinojosa, deputada estadual por Austin e ex-presidente do conselho escolar da cidade, será a primeira governadora latina do Texas. Sua campanha defendeu investimentos na educação pública e combateu o programa de vouchers para escolas privadas de Abbott. O custo de vida também esteve entre os temas centrais de sua candidatura.

Abbott, que buscava um quarto mandato, reconheceu a derrota e telefonou para parabenizar a adversária. A democrata prometeu trabalhar além das divisões partidárias. Ela será a primeira representante do partido eleita para governar o estado desde Ann Richards, vencedora em 1990 e derrotada por George W. Bush em 1994.

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No Senado, Talarico, ex-professor da rede pública e deputado estadual, sucederá o republicano John Cornyn. Paxton, procurador-geral do Texas, também admitiu a derrota. A vitória encerra um intervalo iniciado em 1988, último ano em que um democrata havia vencido uma eleição texana para o Senado federal.