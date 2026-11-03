Nikolas defende que direita priorize princípios, e não cargos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, nesta terça-feira (3/11), que a direita deve priorizar a coerência política nas negociações do Congresso, em vez de buscar cargos e espaços em comissões da Câmara.

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Em meio às articulações para a composição da Casa, o parlamentar disse que não pretende apoiar acordos que contrariem os princípios defendidos pelo grupo. “Entre comissões e coerência, eu prefiro ficar com a coerência.

Entre algum outro espaço e princípios, eu prefiro ficar com princípios”, declarou. Nikolas afirmou que mantém diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e que pretende conversar com ele, mas ressaltou que ainda não há definições sobre os acordos.

O deputado também criticou a possibilidade de a direita ceder espaços ao PT, especialmente a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Segundo ele, a experiência na CPMI do 8 de Janeiro mostrou que a maioria nem sempre está disposta a negociar. “A maioria não faz acordo”, afirmou.

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O parlamentar também defendeu a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado. Para Nikolas, a disputa representa uma oportunidade de fortalecer o Legislativo diante do que considera um desequilíbrio entre os Poderes. “O Brasil inteiro vê que existe um ou dois Poderes que mandam no Congresso. Isso é muito ruim para a nossa democracia”, disse.

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Ao justificar sua posição, Nikolas afirmou que a direita precisa pensar nos efeitos das decisões a longo prazo e preservar a confiança de seus eleitores. Para ele, conquistar cargos agora pode custar a credibilidade do grupo no futuro. “Eu não estou numa corrida de 100 metros. A gente está numa maratona. Prefiro muito mais ganhar a próxima geração do que ganhar agora uma comissão e perder o futuro”, concluiu.