Janones sobre mobilização contra bets: 'Ninguém mais fará Lula de refém'

O deputado federal André Janones (Rede-MG) comemorou a mobilização nas redes sociais em apoio ao presidente Lula (PT) e a medida para acabar com as casas de apostas, conhecidas como “bets”.

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“Parabéns a todos que se mobilizaram e mandaram um recado claro de que o povo brasileiro não admitirá bets por aqui nunca mais!”, escreveu o congressista em uma publicação no X (antigo Twitter).

Comandante do “Exército do Lula”, canal do WhatsApp com mais de 10 milhões de membros, Janones foi protagonista na virada de Lula no segundo turno da eleição presidencial, coordenando ações digitais em favor do petista.

Após o pleito, ele segue comandando mobilizações nas redes sociais. Nesta terça-feira (3/11), o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou uma audiência pública para discutir a proibição, diante de uma Medida Provisória (MP) editada por Lula em setembro, que interrompeu o funcionamento das casas de apostas.

Enquanto a sessão no STF ocorria, Janones orientou publicações em defesa da proibição. Depois, avaliou que a mobilização favoreceu os interesses do presidente e prometeu novos atos.

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“O que fizemos hoje em termos de mobilização foi só uma pequena amostra do que vocês enfrentarão nos próximos 4 anos! Ninguém nunca mais fará o presidente Lula de refém! Ele foi eleito pelo povo e governará para o povo, e o seu exército garantirá isso, custe o que custar!”, completou o deputado.