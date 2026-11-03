Vorcaro disse que 'tá muito difícil' em mensagem a Flávio Bolsonaro antes de prisão, diz portal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou mensagem de visualização única ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) um dia antes de ser preso, afirma reportagem do portal UOL.

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Segundo o texto publicado nesta terça-feira (3), o ex-banqueiro afirmou ter enviado duas parcelas da "grana", mas disse que estava com dificuldade de concretizar as transferências. A mensagem foi recuperada pelo portal a partir de uma análise do log (arquivo que guarda registros de atividade de dispositivos eletrônicos) do telefone de Vorcaro.

"Tá muito difícil, mas vamos vencer. Se eu passar da semana que vem aí resolvemos tudo em seguida", prosseguiu o empresário. A reportagem indica que Vorcaro já sabia da operação que resultaria na própria prisão, e por isso teria citado que precisaria sobreviver até a semana seguinte.

O banqueiro utilizava imagens de visualização única para esconder rastros ao conversar com Flávio Bolsonaro e com outras autoridades, como o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, capturava a tela e enviava a imagem pelo WhatsApp aos destinatários. Após o receptor ver o conteúdo, a mensagem é destruída no aplicativo. Apesar de apagar as imagens e as notas, o iPhone guarda temporariamente um arquivo PDF de cada captura de tela criada. Os dados do documento, então, foram cruzados com o log do celular para identificar a data e a hora do texto.

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Segundo o UOL, a mensagem sobre as transferências foi enviada em resposta ao congressista. O candidato derrotado na eleição para a Presidência da República enviou duas fotos temporárias seguidas da mensagem "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

O dono do Master detalha ao senador a dificuldade para transferir recursos. "Vai dar certo essa semana. O cara que mandei a grana não liquidou, e eu estou num momento difícil demais. Foram duas parcelas que mandei e ele não liquidou. Muito foda. Mas já organizei pra fazer de novo na terça."

A última mensagem de Flávio Bolsonaro, conforme a reportagem, foi enviada às 15h46 de 16 de novembro de 2025 -Vorcaro estaria em Brasília aguardando possível encontro com Moraes.

O ex-banqueiro desbloqueou o telefone, abriu o bloco de notas às 15h51 e digitou por 70 segundos o conteúdo que enviaria ao filho de Jair Bolsonaro (PL). Capturou a tela às 15h52, e cinco segundos depois, enviou a imagem que expira no WhatsApp.

No minuto seguinte, Flávio responde "amém!".

A reportagem procurou as defesas de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, que não se manifestaram.

Segundo o UOL, a conversa leva a entender que as mensagens tratavam do financiamento do filme "Dark Horse", que retratava a trajetória política de Jair Bolsonaro, em especial o tempo dele no Palácio do Planalto. O dono do Master se comprometeu a enviar R$ 134 milhões para o longa-metragem em 14 parcelas. Até a prisão de Vorcaro foram enviados sete repasses, em um total de R$ 67 milhões.

A Polícia Federal investiga Flávio por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas no caso do filme.

A reportagem também cita mensagens a Moraes na antevéspera e na véspera da prisão de Vorcaro, também combinada em conversa no WhatsApp enviada por imagens que desapareciam. Apenas o conteúdo do ex-banqueiro foi recuperado.

"Não conseguimos reverter isso com Paulo [Gonet] ou Andrei [Rodrigues]? Muita sacanagem isso. Isso em Brasília?", enviou a Moraes às 18h23 de 15 de novembro de 2025. "Esses caras devem estar sabendo que estou resolvendo tudo essa semana e querem acabar com tudo antes", escreveu Vorcaro às 19h43.

O dono do Master pergunta a Moraes, às 21h23, se "podemos nos ver amanhã rapidamente algum horário?". E emendou dez minutos depois que "vou na parte da tarde então. Veja um horário que não vai te atrapalhar muito. Pode ser bem rápido".

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Em 16 de novembro, Vorcaro enviou mensagem ao ministro do STF às 13h40 dizendo que estava no avião. "Vou pousar 14:20 e irei direto praí, tudo bem?", disse. Eles voltam a se falar às 16h57. "Se o Andrei conseguir atrasar pra outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível", escreveu o ex-banqueiro.