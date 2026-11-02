Flávio Bolsonaro participa de culto evangélico nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) participou de um culto evangélico no domingo (1º/11), em Coral Springs, na Flórida, nos Estados Unidos. A cerimônia ocorreu cinco dias depois de o parlamentar deixar o Brasil e se instalar em Miami. A presença do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na celebração religiosa foi registrada nas redes sociais da igreja.

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Flávio esteve acompanhado da esposa, Fernanda, do irmão, Eduardo Bolsonaro, e da cunhada, Heloísa. Os dois parlamentares ocuparam os primeiros lugares durante o culto e apareceram cantando ao longo da celebração. O encontro ocorreu na Celeiro Flórida Casa de Oração, instituição ligada à Igreja Celeiro, que tem sede em São Paulo e promove atividades religiosas para brasileiros nos Estados Unidos. A igreja começou a realizar cultos para a comunidade brasileira nos Estados Unidos em janeiro deste ano.

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A participação de Flávio no culto ocorre em meio à repercussão de sua fuga para os Estados Unidos. O senador deixou o Brasil em 27 de outubro, passou pelo Equador e chegou a Miami no dia seguinte. A escapada ocorreu em um contexto de tensão política e judicial envolvendo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionada à entrega de passaportes. Flávio é investigado por lavagem de dinheiro através de uma casa de apostas e por supostos crimes e envolvimento com Daniel Vorcaro através do financiamento do filme Dark Horse.