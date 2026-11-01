Marido de Xuxa faz piada com Flávio Bolsonaro após sair da Dança dos Famosos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Marido de Xuxa Meneghel, Junno Andrade fez uma piada com Flávio Bolsonaro, candidato derrotado das eleições presidenciais e que divulgou uma carta com tom golpista após o pleito e se declarou o "verdadeiro presidente eleito do Brasil".

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Ao sair da Dança dos Famosos, da Globo, neste domingo (1), Junno disse que discordava da decisão dos jurados, em tom de galhofa. "Agora, eu não concordo com uma coisa. Eu vou me autodeclarar campeão da Dança dos Famosos", disse.

A fala fez Luciano Huck e todos do programa caírem na risada. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais.

Além de Junno, Rita Guedes, Gracyanne Barbosa e Ticiane Pinheiro deixaram a atração. Seis participantes disputaram as últimas vagas na competição em uma repescagem decisiva, ao som dos maiores sucessos de Joelma, no ritmo do Brega Calypso.

O ator Renato Góes compôs o júri artístico, que falou da novela "Quem Ama Cuida". Já Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha compuseram a bancada do júri técnico.

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Bruna Griphao e Lucas Guedez se salvaram após serem os mais bem avaliados. A eliminação de Rita foi a mais sentida, já que foi a primeira apresentação dela desde que deixou de usar óculos na competição, devido a um problema de saúde.