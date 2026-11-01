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"Sem corpo presente": Janones provoca Flávio sobre derrota nas eleições

Nas redes sociais, deputado apelidou data de "7 dias da lapada". Internautas repercutiram a saída do filho de Jair Bolsonaro do país após a derrota

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
01/11/2026 18:43 - atualizado em 01/11/2026 18:48

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"Sem corpo presente": André Janones provoca Flávio Bolsonaro sobre derrota
André Janones usou as redes sociais para ironizar o adversário derrotado nas eleições presidenciais crédito: TSE/Divulgação

O deputado federal André Janones (Rede) usou as redes sociais para comentar uma semana após o segundo turno das eleições presidenciais. A disputa terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL).

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Janones classificou a data de hoje (1º/11) como “7 dias da lapada”. Ao interagir com um internauta que chamou a data de “missa de sétimo dia”, o parlamentar mineiro respondeu com a frase: “Sem corpo presente, porque o morto fugiu!”, mencionando a fuga de Flávio para os Estados Unidos após a derrota.

 

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Atuação digital e publicações nas redes

Mais cedo, o deputado comentou sobre o dia da apuração ao declarar que: “Uma semana atrás a essa hora eu estava gritando igual um louco, implorando pra vocês acreditarem que Lula estava eleito e de lavada, e vocês duvidando”.

Janones teve papel destacado na campanha de reeleição de Lula, mobilizando apoiadores nas redes sociais durante o segundo turno. O parlamentar mineiro liderou o grupo digital chamado “Exército do Lula”, criado com a finalidade de ampliar o alcance de publicações favoráveis ao petista na disputa eleitoral.

Viagem para os Estados Unidos e carta

Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos após ser derrotado por Lula na votação realizada em 25 de outubro. Em território norte-americano, o senador divulgou uma carta sobre a eleição.

No documento, o senador declarou não reconhecer o resultado das urnas, alegou fraude eleitoral sem apresentar provas e se autoproclamou o “verdadeiro presidente do Brasil”. A manifestação contrariou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atestou a regularidade da votação e proclamou a vitória de Lula.

Apuração dos votos nos dois turnos

  • primeiro turno em 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula ficou em segundo lugar com 45,16%

  • segundo turno em 25 de outubro, data em que Lula reverteu o placar e venceu a eleição presidencial com 51,7% dos votos válidos

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  • Flávio Bolsonaro somou 48,2% dos votos válidos

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