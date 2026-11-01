"Sem corpo presente": Janones provoca Flávio sobre derrota nas eleições

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O deputado federal André Janones (Rede) usou as redes sociais para comentar uma semana após o segundo turno das eleições presidenciais. A disputa terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL).

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Janones classificou a data de hoje (1º/11) como “7 dias da lapada”. Ao interagir com um internauta que chamou a data de “missa de sétimo dia”, o parlamentar mineiro respondeu com a frase: “Sem corpo presente, porque o morto fugiu!”, mencionando a fuga de Flávio para os Estados Unidos após a derrota.

7 dias da lapada! ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) November 1, 2026

Atuação digital e publicações nas redes

Mais cedo, o deputado comentou sobre o dia da apuração ao declarar que: “Uma semana atrás a essa hora eu estava gritando igual um louco, implorando pra vocês acreditarem que Lula estava eleito e de lavada, e vocês duvidando”.

Janones teve papel destacado na campanha de reeleição de Lula, mobilizando apoiadores nas redes sociais durante o segundo turno. O parlamentar mineiro liderou o grupo digital chamado “Exército do Lula”, criado com a finalidade de ampliar o alcance de publicações favoráveis ao petista na disputa eleitoral.

Viagem para os Estados Unidos e carta

Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos após ser derrotado por Lula na votação realizada em 25 de outubro. Em território norte-americano, o senador divulgou uma carta sobre a eleição.

No documento, o senador declarou não reconhecer o resultado das urnas, alegou fraude eleitoral sem apresentar provas e se autoproclamou o “verdadeiro presidente do Brasil”. A manifestação contrariou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atestou a regularidade da votação e proclamou a vitória de Lula.

Apuração dos votos nos dois turnos