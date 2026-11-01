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‘ELEITO E DE LAVADA’

Janones lembra véspera da eleição: 'Eu gritava que Lula estava eleito'

Deputado, que liderou o grupo digital Exército do Lula, recordou que já previa a vitória do petista antes do segundo turno das eleições presidenciais

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
01/11/2026 09:58 - atualizado em 01/11/2026 10:02

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Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no 2º turno
Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no 2º turno crédito: Ricardo Stuckert

O deputado federal André Janones (Avante-MG) relembrou, nesse sábado (31/10), as declarações que fez na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, quando assegurava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito para um quarto mandato.

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Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar recordou que chegou a insistir com seus seguidores sobre a vitória do petista, apesar das dúvidas em relação ao resultado da disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Uma semana atrás, a essa hora, eu estava gritando igual um louco, implorando pra vocês acreditarem que Lula estava eleito e de lavada, e vocês duvidando”, escreveu Janones.

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O presidente Lula chegou ao segundo turno após ficar em segundo lugar na primeira votação, realizada em 4 de outubro. Na ocasião, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista. Apesar da desvantagem inicial, Lula conseguiu reverter o resultado e foi reeleito no domingo (25/10), com 51,7% dos votos válidos, ante 48,2% do adversário.

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Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no segundo turno. O deputado mineiro liderou o chamado “Exército do Lula”, grupo de atuação digital que buscava ampliar o alcance das mensagens favoráveis ao petista durante a disputa eleitoral.

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