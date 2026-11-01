Janones lembra véspera da eleição: 'Eu gritava que Lula estava eleito'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) relembrou, nesse sábado (31/10), as declarações que fez na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, quando assegurava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito para um quarto mandato.

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Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar recordou que chegou a insistir com seus seguidores sobre a vitória do petista, apesar das dúvidas em relação ao resultado da disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Uma semana atrás, a essa hora, eu estava gritando igual um louco, implorando pra vocês acreditarem que Lula estava eleito e de lavada, e vocês duvidando”, escreveu Janones.

Uma semana atrás a essa hora eu estava gritando igual um louco, implorando pra vocês acreditarem que Lula estava eleito e de lavada, e vocês duvidando ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) November 1, 2026

O presidente Lula chegou ao segundo turno após ficar em segundo lugar na primeira votação, realizada em 4 de outubro. Na ocasião, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista. Apesar da desvantagem inicial, Lula conseguiu reverter o resultado e foi reeleito no domingo (25/10), com 51,7% dos votos válidos, ante 48,2% do adversário.

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Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no segundo turno. O deputado mineiro liderou o chamado “Exército do Lula”, grupo de atuação digital que buscava ampliar o alcance das mensagens favoráveis ao petista durante a disputa eleitoral.