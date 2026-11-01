Assine
overlay
Início Política
VIRADA ELEITORAL

Tropa dos avós: PT usa rede social para exaltar eleitores idosos após reeleição

Postagens trazem relatos de pessoas com até 95 anos que enfrentaram filas; uma das publicações ressaltou o empenho desse público que não tem mais a obrigação legal de votar

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
01/11/2026 17:08 - atualizado em 01/11/2026 17:25

compartilhe

×
"Tropa dos avós": PT usa rede social para exaltar eleitores idosos após reeleição
A participação ativa de idosos e apoiadores foi crucial para a vitória de Lula, como celebra o Partido dos Trabalhadores crédito: PT/Reprodução

O Partido dos Trabalhadores usou as redes sociais para celebrar uma semana da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva com postagens voltadas aos eleitores idosos. As publicações nas redes sociais destacaram a presença de pessoas com 79, 86 e 95 anos que compareceram às seções eleitorais com muletas e cadeiras de rodas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma das publicações ressaltou o empenho desse público que não tem mais a obrigação legal de votar e definiu a mobilização como "a tropa das vós e dos vôs indo ali fazer uma revolução silenciosa… O terror de Flávio Bolsonaro."

 

Leia Mais

A página oficial de Lula também divulgou a história de José Deodato Filho, o vovô Zé, de 88 anos. O eleitor recebeu honra ao mérito do "Exército do Lula", relembrou um curso de tratorista feito em 1960 e brincou sobre ter conquistado dois diplomas. "Eu sou soldado da democracia", disse sorrindo ao bater no peito. Em resposta, a publicação informou a promoção simbólica do idoso ao posto de capitão por ordem do presidente.

Lula agradeceu o engajamento dos cidadãos e mencionou a relevância da terceira idade, declarando: "essa vitória é da democracia, da soberania e de todos aqueles que acreditam em um Brasil mais justo, forte e fraterno."

Virada eleitoral no segundo turno

No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro somou 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. No segundo turno, realizado em 25 de outubro, o petista alcançou a vitória com 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do concorrente.

A disputa final registrou a menor taxa de abstenção dos últimos vinte anos. Cerca de 30,5 milhões de pessoas deixaram de votar, o que correspondeu a pouco mais de 19% do eleitorado, revertendo o recorde de mais de 33 milhões de ausências observado na primeira fase.

O total de votantes cresceu em três milhões de pessoas na etapa decisiva. Do total aproximado de 158,7 milhões de eleitores aptos, quase 81% compareceram às urnas, contrariando o histórico nacional de maior abstenção no segundo turno.

A soma de votos brancos e nulos também diminuiu, passando de 5.975.047 (4,77%) na etapa inicial para 4.153.801 (3,24%) no segundo turno, o que representou uma redução de cerca de 1,8 milhão.

Presença expressiva da terceira idade

No Brasil, o voto passa a ser facultativo a partir dos 70 anos. Neste ano, cerca de 17 milhões de eleitores integravam esse grupo de idade, volume 15% superior ao registrado em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quase metade dessa faixa etária compareceu no primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não concluiu a divulgação dos dados oficiais detalhados do segundo turno sobre essa população, mas o comparecimento de eleitores idosos voltou a marcar a votação decisiva de domingo.

Tópicos relacionados:

eleicao-2026 eleitores idosos reeleicao terceira-idade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay