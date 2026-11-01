"Tropa dos avós": PT usa rede social para exaltar eleitores idosos após reeleição

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Partido dos Trabalhadores usou as redes sociais para celebrar uma semana da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva com postagens voltadas aos eleitores idosos. As publicações nas redes sociais destacaram a presença de pessoas com 79, 86 e 95 anos que compareceram às seções eleitorais com muletas e cadeiras de rodas.

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Uma das publicações ressaltou o empenho desse público que não tem mais a obrigação legal de votar e definiu a mobilização como "a tropa das vós e dos vôs indo ali fazer uma revolução silenciosa… O terror de Flávio Bolsonaro."

A página oficial de Lula também divulgou a história de José Deodato Filho, o vovô Zé, de 88 anos. O eleitor recebeu honra ao mérito do "Exército do Lula", relembrou um curso de tratorista feito em 1960 e brincou sobre ter conquistado dois diplomas. "Eu sou soldado da democracia", disse sorrindo ao bater no peito. Em resposta, a publicação informou a promoção simbólica do idoso ao posto de capitão por ordem do presidente.

Lula agradeceu o engajamento dos cidadãos e mencionou a relevância da terceira idade, declarando: "essa vitória é da democracia, da soberania e de todos aqueles que acreditam em um Brasil mais justo, forte e fraterno."

Domingo passado nessa mesma hora a gente tava assim… A tropa das vós e dos vôs indo ali fazer uma revolução silenciosa… O terror de Flávio Bolsonaro. ????



Quem mais aí já tá com saudade desse dia HISTÓRICO?! ???????????? https://t.co/xMbMClJY1F — PT Brasil (@ptbrasil) November 1, 2026

Virada eleitoral no segundo turno

No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro somou 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. No segundo turno, realizado em 25 de outubro, o petista alcançou a vitória com 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do concorrente.

A disputa final registrou a menor taxa de abstenção dos últimos vinte anos. Cerca de 30,5 milhões de pessoas deixaram de votar, o que correspondeu a pouco mais de 19% do eleitorado, revertendo o recorde de mais de 33 milhões de ausências observado na primeira fase.

O total de votantes cresceu em três milhões de pessoas na etapa decisiva. Do total aproximado de 158,7 milhões de eleitores aptos, quase 81% compareceram às urnas, contrariando o histórico nacional de maior abstenção no segundo turno.

A soma de votos brancos e nulos também diminuiu, passando de 5.975.047 (4,77%) na etapa inicial para 4.153.801 (3,24%) no segundo turno, o que representou uma redução de cerca de 1,8 milhão.

Presença expressiva da terceira idade

No Brasil, o voto passa a ser facultativo a partir dos 70 anos. Neste ano, cerca de 17 milhões de eleitores integravam esse grupo de idade, volume 15% superior ao registrado em 2022.

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Quase metade dessa faixa etária compareceu no primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não concluiu a divulgação dos dados oficiais detalhados do segundo turno sobre essa população, mas o comparecimento de eleitores idosos voltou a marcar a votação decisiva de domingo.