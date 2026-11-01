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'ESTAVA NAS FRALDAS'

Chef de projeto social comemora doações após boicote de Nikolas

Em vídeo mostrando as refeições que seriam distribuídas para a população em situação de rua, o chef desafiou o parlamentar: : ‘Quem sabe tu faz o mesmo?’

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/11/2026 12:27

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O chef Júlio Ritta gravou um vídeo em que mostra as refeições que serão servidas as pessoas em situação de rua ajudadas por seu projeto
O chef Júlio Ritta gravou um vídeo em que mostra as refeições que serão servidas as pessoas em situação de rua ajudadas por seu projeto crédito: Reprodução/redes sociais

O chef Júlio Ritta publicou um vídeo, neste domingo (1°/11), em que comemora as doações recebidas por seu projeto social, o Cozinheiros do Bem, após a iniciativa sofrer boicote de empresários, devido ao posicionamento político de Ritta. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a perda das doações na quinta-feira (29/10). 

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O Cozinheiros do Bem distribui refeições a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, no Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.


“Vocês acharam que iriam me derrubar?”, questiona o chef Ritta. Ele segue e chama o parlamentar de moleque. “Nem conheço a sua história. Acho que você ainda estava nas fraldas quando comecei a servir comida nesse viaduto”, afirma. 

Em seguida, ele mostra o cardápio que seria servido para as pessoas, ao lado de outros voluntários que ajudaram no preparo das refeições. “Mais de 500 pessoas não vão precisar meter a mão numa lata de lixo para comer”, enfatizou. 

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Boicote as doações

Na quinta-feira (29/10), em publicações nos stories do Instagram, Nikolas compartilhou um vídeo do chef Julio Ritta e ironizou a situação denunciada pelo chef, de que empresários e doadores estavam deixando de contribuir com o projeto, em razão do posicionamento político de Ritta nas eleições presidenciais. 

“O cara tem um projeto ‘Cozinheiros do Bem’. Tem uma festa programada para dia 14 onde terá o cantor MV Bill. Ele fez esse vídeo xingando a direita (no mínimo 60 milhões de pessoas) e agora os patrocinadores e doadores cancelaram toda verba”, escreveu. 

Depois, Nikolas questionou por que o projeto deveria receber recursos de pessoas que, segundo ele, foram chamadas de “milicianas, extremistas, fascistas e genocidas”.

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Nikolas também publicou um texto religioso em que questionava a motivação de ações de caridade. “A verdadeira caridade não serve para esconder os vícios da alma, mas nasce de uma alma que busca a santidade”, escreveu. 

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