Destino procurado por bolsonaristas, Paraguai abre mutirão de migração nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Paraguai fará, a partir da próxima segunda-feira (2/11), um mutirão para atender estrangeiros interessados em obter residência no país.

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O serviço será oferecido em Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu (PR), em um contexto de aumento da procura de brasileiros por informações sobre como se mudar para a nação vizinha após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último dia 25.



A iniciativa, chamada MigraMóvil, será realizada pela Direção Nacional de Migrações (DNM) até 6 de novembro, das 8h às 16h. A equipe receberá pedidos de residência temporária e permanente, inclusive pelo acordo do Mercosul, além de solicitações de certidões, renovações e prorrogações de documentos. É a primeira edição do mutirão após o segundo turno da eleição brasileira.



Elogiado por apoiadores do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), o Paraguai é governado desde 2023 por Santiago Peña, de direita. Mais de 263 mil brasileiros vivem em território paraguaio, o que faz do país a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal, de acordo com o governo brasileiro.



Nas horas seguintes à vitória de Lula, as buscas por "como morar no Paraguai" cresceram 1.700%, segundo dados do Google Trends. Nas redes, influenciadores apresentam o país vizinho como alternativa para quem busca impostos menores e custo de vida mais baixo. O mutirão poderá ajudar a dimensionar se esse interesse se traduzirá em pedidos formais de residência.



Em março, uma única rodada do serviço em Ciudad del Este recebeu 1.487 pedidos de residência, a maioria de brasileiros, conforme dados do governo. Outra edição está prevista para Pedro Juan Caballero, de 16 a 20 de novembro, também na fronteira com o Brasil.



Neste ano, o país recebeu quase 50 mil pedidos de residência, um recorde, disse o diretor da DNM, Jorge Kronawetter ao jornal paraguaio ABC Color. Mais de 70% das solicitações foram feitas por brasileiros.



O diretor atribui o movimento à situação econômica do Paraguai e afirma que os interessados têm perfis variados, de empresários e empreendedores a estudantes. Kronawetter evitou relacionar a procura pela residência de seu país ao resultado das urnas e classificou como especulativas as versões que associam a migração à eleição brasileira.



A procura já vinha em alta antes da eleição. Em 2025, a DNM recebeu 47.687 solicitações, crescimento de 63% em relação ao ano anterior, e concedeu 40,6 mil autorizações, de acordo com dados do governo paraguaio. Desse total, 23.526 foram destinadas a brasileiros.



Escritórios que trabalham com cidadania e migração para outros países também registraram aumento na procura após a reeleição de Lula.



A empresa Espanha Fácil, especializada em assessoria para imigração e nacionalidade, registrou 418 contatos em 24 horas no dia seguinte à votação, uma alta de 345% ante uma média de 94 por dia no período anterior à eleição.



Segundo levantamento da própria empresa, as consultas sobre cidadania e nacionalidade foram as que mais cresceram, com avanço de 743%. Também aumentou a procura pelo visto de nômade digital, destinado a trabalhadores remotos (350%), pelo visto de trabalho (273%) e pelo de estudante (135%).



De acordo com Renata Barbalho, CEO e fundadora da Espanha Fácil, 79% dos contatos eram de pessoas que ainda não tinham procurado a empresa; os outros 21% já mantinham algum relacionamento com a assessoria. Em dois dias, 55 solicitações foram concluídas, e a empresa estima que novos negócios sejam fechados nos dias seguintes.



Nos Estados Unidos, escritórios de advocacia especializados em imigração também relataram à Folha aumento na procura de brasileiros interessados em emigrar.



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A Piquet Law Firm, uma das mais conhecidas de Miami, na Flórida, recebeu 700 consultas de potenciais novos clientes ao longo da segunda-feira (26), segundo seu fundador, Alexandre Piquet. Em um mês normal, o escritório recebe de 500 a 600 consultas.