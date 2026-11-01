Lula recupera a voz após eleições e garante futuro de programas sociais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente reeleito Lula (PT) apareceu em uma transmissão após resguardar a voz. O petista participou intensamente de manifestações antes do segundo turno e já apresentava fragilidade na garganta — consequência de um câncer na laringe diagnosticado em 2011.

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O tumor maligno foi curado com tratamentos de quimioterapia e radioterapia, com remissão total registrada em 2012. Procedimentos preventivos posteriores e sequelas desses tratamentos mantêm a área vulnerável.

Depois de conquistar uma vitória histórica no segundo turno, Lula utilizou a transmissão deste domingo (1º/11) para agradecer aos eleitores e desmentir informações falsas disseminadas logo após as votações.

Com a voz recuperada, passando para agradecer a cada pessoa que votou pela garantia da nossa democracia, e também para dar um recado importante. Seguimos atentos e fortes. ????????? Um beijo no coração e um ótimo domingo! ? https://t.co/17ehYUOFPe — Lula (@LulaOficial) November 1, 2026

Combate a desinformações sobre benefícios sociais

O presidente reeleito desmentiu boatos recentes sobre cortes no bolsa família e no gás do povo. Além de suposto recuo governamental no fim da escala 6x1. Lula enfatizou a continuidade dos projetos sociais e criticou a propagação de mentiras.

Durante a transmissão, Lula declarou: "Com a voz recuperada, passando para agradecer a cada pessoa que votou pela garantia da nossa democracia, e também para dar um recado importante". “E quero aproveitar nesse domingo, primeiro de novembro, para dizer para vocês que numa semana que eu fiquei sem falar, a mentira tomou conta deste país outra vez“, complementou.

O petista detalhou a recuperação: "Escuta o que eu vou dizer para vocês. Nenhum programa social será extinto nesse país. Meus amigos e minhas amigas, estava sem voz durante a semana inteira. Fiz muito trabalho para me recuperar, tô recuperando".

Lula também afirmou: "A extrema direita fez muita fake news, muita mentira dizendo que nós havíamos acabar com o programa social. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Nenhum programa social será extinto nesse país. O que pode acontecer é a gente criar novos programas sociais ou melhorar aqueles programas que já estão. Tudo aquilo que foi prometido na campanha, pode ficar certo que vai acontecer. Pode ficar certo".

Agradecimento aos eleitores e viagens pelo país

O presidente pediu que a população não acredite em mentiras e ressaltou a intenção de viajar pelos estados para agradecer pessoalmente a quem compareceu às urnas.

Lula explicou: "Então, não acredite nos mentirosos de sempre, que vivem tentando vender desgraça e infelicidade para o nosso povo. E eu preciso voltar a falar com cada estado brasileiro, para agradecer a cada mulher e a cada homem, a cada pessoa de idade que foi votar, a cada mulher, a cada jovem que foi para a rua, para garantir a continuidade da democracia brasileira".

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Ao falar sobre o estado de saúde, Lula encerrou: "por isso eu tô fazendo essa live com vocês, para dizer tô bem de saúde, a voz melhorou e logo logo quero voltar a percorrer o Brasil para visitar cada estado e agradecer olhando nos olhos de vocês, porque vocês foram para a rua e mantiveram o funcionamento da democracia brasileira".