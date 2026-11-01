Flávio Bolsonaro: 'Não saí do Brasil, saí pelo Brasil'

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que deixou o Brasil por considerar que está sendo alvo de perseguição política e judicial. Em uma publicação no X (antigo Twitter) intitulada "Nota ao Brasil", divulgada neste domingo (1º/11), ele justificou sua saída do país, contestou medidas cautelares determinadas contra ele e criticou a TV Globo pela preparação de uma reportagem sobre sua atuação, prevista para ser exibida no Fantástico.

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"Não saí do Brasil, saí pelo Brasil!", escreveu o parlamentar. Segundo ele, a decisão de deixar o território brasileiro está relacionada a uma série de medidas judiciais que, em sua avaliação, seriam injustificadas. Flávio também afirmou que pretende conversar, nos próximos dias, com veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros para apresentar sua versão dos acontecimentos.

Na publicação, o senador relatou que foi procurado por diferentes veículos de imprensa durante a semana, entre eles a Rede Globo, que teria proposto uma entrevista exclusiva. De acordo com Flávio, ele aceitou o convite sob a condição de que a conversa fosse exibida integralmente, sem cortes ou restrições de assuntos. A emissora, segundo sua versão, não concordou com os termos e desistiu da entrevista.

O parlamentar também antecipou que o Fantástico deve apresentar uma reportagem sobre ele neste domingo. Flávio questionou a ausência de uma entrevista em que pudesse apresentar sua versão e acusou a emissora de tentar prejudicar sua imagem. Na publicação, não foram apresentados detalhes sobre o conteúdo da reportagem.

Críticas ao Judiciário

Ao justificar sua saída do Brasil, Flávio relacionou a decisão ao início de procedimentos judiciais contra ele. Segundo o senador, uma decisão com medidas cautelares foi tomada apenas sete minutos depois do anúncio do resultado das eleições. Ele afirma que foi intimado cerca de 12 horas depois, enquanto deixava a residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar classificou as medidas como parte de uma perseguição e questionou a imparcialidade do processo. Também mencionou a situação do ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão, segundo Flávio, sem que tenha cometido crime. Na nota, ele ainda fez referência ao afastamento de outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, que, conforme seu relato, não encontra o pai há mais de um ano e meio.

Em outro trecho, o senador criticou uma operação policial realizada em sua residência. Ele afirmou que agentes revistaram pertences pessoais de suas filhas e utilizou o episódio para questionar a atuação das autoridades judiciais.

Flávio também recorreu a uma declaração atribuída ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, de 7 de agosto de 2016, sobre a dificuldade de interromper violações de direitos humanos no Brasil. A frase foi reproduzida como reflexão sobre a situação que, segundo ele, enfrenta no país.

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Ao final da publicação, o senador afirmou que não se arrepende de sua atuação política e disse que pretende conceder entrevistas sem restrições editoriais. Ele não informou, na nota, por quanto tempo pretende permanecer fora do Brasil.