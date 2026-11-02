Constantino critica Globo: ‘Tratou Flávio como um criminoso fugitivo’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O comentarista político Rodrigo Constantino, com forte alinhamento com o bolsonarismo, criticou a TV Globo pela abordagem adotada pelo Fantástico, nesse domingo (1º/11), ao tratar do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, e do deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG). Em publicação nas redes sociais, Constantino acusou a emissora de tratar os dois políticos de maneira desigual.

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“Na mesma noite, no mesmo programa, a Globo tratou Flavio como um criminoso fugitivo e Janones como um gênio da comunicação. Pode ter uma emissora mais podre e colaboracionista com esse regime lulista?”, escreveu Constantino no X (antigo Twitter). Na edição, o Fantástico exibiu uma reportagem que recuperou a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo aos Estados Unidos, após sua derrota nas eleições presidenciais.

A crítica foi publicada após a exibição de uma entrevista de Janones ao programa. O deputado mineiro ganhou destaque durante a campanha do segundo turno das eleições presidenciais ao comandar o canal “Exército de Lula”, que ultrapassou 10 milhões de seguidores.

Na mesma noite, no mesmo programa, a Globo tratou Flavio como um criminoso fugitivo e Janones como um gênio da comunicação. Pode ter uma emissora mais podre e colaboracionista com esse regime lulista? — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 2, 2026

Antes da exibição do programa, Flávio Bolsonaro também havia criticado a emissora. Em publicação nas redes sociais, o senador afirmou que foi convidado para conceder uma entrevista exclusiva à Globo, mas que a conversa não ocorreu porque teria condicionado sua participação à divulgação integral do conteúdo, sem cortes ou restrições de assuntos.

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“Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante”, declarou. Na mesma publicação, Flávio afirmou que esperava ser alvo de uma reportagem do Fantástico e acusou a emissora de não lhe oferecer oportunidade de resposta.