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DE CAMPOS OPOSTOS, MAS AMIGOS

Janones sobre Cleitinho: ‘Um amigo, um amigo mesmo’

Deputado federal elogiou o governador eleito de Minas Gerais durante entrevista ao Fantástico e disse acreditar que ele fará uma boa gestão

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
02/11/2026 12:01

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Vitória de Cleitinho em MG reacende análise de Janones e gera tensão política
Deputado elogiou a capacidade de comunicação de Cleitinho e demonstrou confiança na futura administração estadual crédito: Reprodução / Waldemir Barreto/ Agência Senado

O deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) elogiou o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e afirmou que mantém uma relação de amizade com o senador, apesar de ambos integrarem campos políticos opostos.

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Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (1º/11), o parlamentar destacou a postura de Cleitinho em defesa da pacificação política e disse acreditar que ele fará um bom governo à frente do Executivo mineiro.

Questionado sobre o contato com representantes da direita e da extrema-direita, Janones afirmou que, em geral, não mantém relações com políticos desses grupos, mas abriu uma exceção para o governador eleito de Minas. “O Cleitinho, ele não é um companheiro político, porque hoje a gente está em lados opostos, mas é um amigo, um amigo mesmo”, declarou.

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Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janones também destacou a necessidade de superar as divergências ideológicas e a polarização política no país. O deputado elogiou a capacidade de comunicação de Cleitinho e demonstrou confiança na futura administração estadual.

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“É um cara que está se propondo a fazer algo que o país precisa muito, que é pacificar, né? Superar essa questão ideológica, essa polarização que tem feito tão mal para o povo brasileiro. É alguém que fala a língua do povo, e eu realmente acredito que ele vai fazer um bom governo para Minas Gerais”, acrescentou.

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