Governo Cleitinho quer manter parceria com a Comunitas, diz Falcão

A Comunitas, organização da sociedade civil que atuou junto ao estado no desenvolvimento de projetos durante a gestão de Romeu Zema (Novo) e Mateus Simões (PSD), foi o tema da reunião das equipes de transição do governo nesta terça-feira (3/11). Coordenador-geral do processo, o vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão (Republicanos) indicou o interesse em manter a parceria, mas a nova gestão cobra mais informações para desenrolar a transição.

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Ao longo do encontro, realizado no fim desta manhã, Ronyse Pacheco, diretora da Comunitas, apresentou a atuação da entidade, que propõe auxiliar na melhoria da gestão e da prestação de serviços públicos.

Os governos apresentam seus desafios, e a organização mobiliza apoio privado e conhecimento técnico para propor soluções ou dar suporte a determinados projetos, além de oferecer programas de capacitação para gestores e servidores. A parceria não envolve custos para o estado, que precisa apresentar como contrapartidas apenas um pacto de transparência e a garantia da institucionalização e sustentabilidade das ações. Quem banca a atuação são empresários e empresas.

Comunitas em Minas

No governo de Minas, a Comunitas atuou em seis eixos desde 2019: estrutura e finanças; pessoas e cultura; educação; proteção social; meio ambiente; e fortalecimento de lideranças. Entre os projetos apresentados na reunião, a atual gestão destacou o desenvolvimento digital da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com a implantação do Sistema de Intervenção Ambiental (SIIA), plataforma que propõe agilizar e modernizar a análise e emissão das autorizações de intervenção ambiental em Minas Gerais, por meio da integração de bases ambientais e automação de processos. A previsão é que o sistema esteja disponível até o fim deste ano e seja integrado ao Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA).

Falcão disse que conhece o Comunitas desde 2019, quando passou pelo RenovaBR - outra organização da sociedade civil que propõe impactar positivamente na política, mas esta aposta na qualificação de lideranças políticas, como o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). O vice eleito passou pela entidade quando se preparava para disputar a prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, pelo Podemos, em 2020. Ganhou em primeiro turno e foi reeleito, dessa vez pelo Novo, em 2024, com 85,19% dos votos válidos também em primeiro turno.

“De lá para cá acompanho o trabalho de vocês. Será muito importante para nós, já adianto, se vocês concordarem em continuar fazendo esse trabalho com o governo de Minas Gerais sob a ótica do novo governo”, convidou Falcão, que emendou no mesmo tom que Cleitinho tem usado: “Obviamente, o que foi feito e está dando certo será mantido, será aprimorado, e nós vamos também para outros desafios. É assim que sempre acontece de um governo para o outro, é natural”.

Desde quando foi eleito, o novo governador tem pregado a continuidade do que considerar positivo da gestão Zema-Simões, apesar de não entrar em especificidades sobre o que terá sequência. Por outro lado, nas últimas semanas, Cleitinho protagonizou um embate público com o governador em exercício. “O governo Zema passou anos criticando o PT pela situação financeira em que recebeu Minas Gerais. Agora, Mateus Simões está entregando o estado com uma previsão de déficit superior a R$ 10 bilhões para 2027. É preciso explicar aos mineiros como chegamos a essa situação”, escreveu o político do Republicanos, em um post no Instagram em 17 de outubro.

Sobre as medidas de desenvolvimento digital da secretaria de Meio Ambiente, Falcão disse que, enquanto a reunião dessa terça-feira (3) acontecia, ele simultaneamente estava conversando pelo celular com membros da equipe designada para tratar da pasta.

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O próximo encontro, aliás, está marcado para as 10h de amanhã (4) e vai abordar justamente o Meio Ambiente. Na sequência, a transição vai tratar de Agropecuária (10/11), Desenvolvimento Social (11/11), Cultura e Turismo (12/11), Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Secretaria-Geral (16/11), Fazenda (17/11), Propag (18/11) e Planejamento e Gestão (19/11). Por fim, em 23 de novembro está prevista uma reunião com os demais parceiros externos.

