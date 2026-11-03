Pela 3ª vez, equipe de Cleitinho aponta insuficiência de dados do governo

Na sexta reunião bilateral de transição do governo de Minas Gerais, realizada nesta terça-feira (3/11), as equipes trataram pela primeira vez de um parceiro externo: a Comunitas, organização da sociedade civil que atuou junto ao estado no desenvolvimento de projetos durante as gestões de Romeu Zema (Novo) e de Mateus Simões (PSD). Coordenador-geral da transição, o vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão (Republicanos) indicou o interesse em manter a parceria, mas a nova gestão cobra mais informações para desenrolar a transição.

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Pela terceira vez, a equipe indicada pelo governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), pediu que a ata da reunião registrasse uma cobrança pela apresentação mais completa de dados.

“Concluídos os esclarecimentos técnicos, a comissão identificou que a apresentação foi insuficiente para oferecer todos os dados necessários, de forma que o ponto focal da comissão entrará em contato com o ponto focal do sistema de meio ambiente para o agendamento de reuniões subsequentes para o aprofundamento dos temas que foram acordados”, apontou o documento, após solicitação do advogado Samy Chafic Abou Jaber.

O governo eleito já tinha feito o mesmo pedido nas reuniões para tratar das secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico.

Cleitinho x Simões

Desde quando foi eleito, o novo governador tem pregado a continuidade do que considera positivo da gestão Zema-Simões, apesar de não entrar em especificidades sobre o que terá sequência. Por outro lado, nas últimas semanas, Cleitinho protagonizou um embate público com o governador em exercício.

“O governo Zema passou anos criticando o PT pela situação financeira em que recebeu Minas Gerais. Agora, Mateus Simões está entregando o estado com uma previsão de déficit superior a R$ 10 bilhões para 2027. É preciso explicar aos mineiros como chegamos a essa situação”, escreveu o político do Republicanos, em um post no Instagram em 17 de outubro.

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O próximo encontro da transição está marcada para as 10h desta quarta-feira (4/11) e vai tratar do Meio Ambiente. Na sequência, a transição vai tratar de Agropecuária (10/11), Desenvolvimento Social (11/11), Cultura e Turismo (12/11), Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Secretaria-Geral (16/11), Fazenda (17/11), Propag (18/11) e Planejamento e Gestão (19/11). Por fim, em 23 de novembro está prevista uma reunião com os demais parceiros externos.

