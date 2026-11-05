Ratinho sobre Cleitinho: "Vai chegar à Presidência, tem cara de brasileiro"

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, conheceu a casa e a coleção de camisas de time do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), na última quarta-feira (4/11). Na oportunidade, o jornalista afirmou que o mineiro "vai chegar à Presidência da República".

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O encontro foi registrado por Cleitinho em suas redes sociais, com o governador eleito chegando a afirmar que o ex-deputado federal era seu maior ídolo. Segundo Ratinho, o mineiro é "um dos caras mais humildes" que ele já conheceu em sua vida.

O apresentador, então, conhece a coleção de Cleitinho, diretamente do quarto do senador, que chega a mostrar uma camisa do time de coração de Ratinho, o Palmeiras. Logo após a conversa, o empresário releva a torcida pelo próximo governador de Minas Gerais.

"Escuta o que eu estou falando: (Cleitinho) vai ser o governador da história de minas, e se Deus quiser, ainda vai chegar à Presidência da República. Esse tem cara de brasileiro", afirma o apresentador.

Além da declaração de apoio, Ratinho também diz que Cleitinho é um cara honesto. O governador eleito cita que, mesmo apesar de não ter assumido o estado, barrou o patrocínio do estado aos clubes mineiros, e afirma que "o dinheiro público tem que ser devolvido ao povo".

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria