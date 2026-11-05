Assine
overlay
Início Política
GOVERNADOR ELEITO

Ratinho sobre Cleitinho: "Vai chegar à Presidência, tem cara de brasileiro"

Apresentador conheceu coleção de camisas de time do governador eleito e cravou qual será o seu destino político

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
05/11/2026 14:18 - atualizado em 05/11/2026 14:19

compartilhe

×
Cleitinho já avisou que vai se sentar com Lula para renegociar a dívida de Minas
Ratinho visitou casa de Cleitinho e conheceu coleção de camisas de time do governador eleito crédito: Tom Molina/Agência Senado

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, conheceu a casa e a coleção de camisas de time do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), na última quarta-feira (4/11). Na oportunidade, o jornalista afirmou que o mineiro "vai chegar à Presidência da República".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O encontro foi registrado por Cleitinho em suas redes sociais, com o governador eleito chegando a afirmar que o ex-deputado federal era seu maior ídolo. Segundo Ratinho, o mineiro é "um dos caras mais humildes" que ele já conheceu em sua vida.

O apresentador, então, conhece a coleção de Cleitinho, diretamente do quarto do senador, que chega a mostrar uma camisa do time de coração de Ratinho, o Palmeiras. Logo após a conversa, o empresário releva a torcida pelo próximo governador de Minas Gerais.

"Escuta o que eu estou falando: (Cleitinho) vai ser o governador da história de minas, e se Deus quiser, ainda vai chegar à Presidência da República. Esse tem cara de brasileiro", afirma o apresentador.

Além da declaração de apoio, Ratinho também diz que Cleitinho é um cara honesto. O governador eleito cita que, mesmo apesar de não ter assumido o estado, barrou o patrocínio do estado aos clubes mineiros, e afirma que "o dinheiro público tem que ser devolvido ao povo". 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Tópicos relacionados:

cleitinho minas-gerais presidencia ratinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay