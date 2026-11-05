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CONGRESSO NACIONAL

Ana Pimentel será líder da bancada mineira do PT na Câmara

Reeleita com mais de 144 mil votos em 2026, deputada federal ficará responsável pela articulação política dos parlamentares petistas de Minas Gerais

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
05/11/2026 12:24

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Ana Pimentel: solução para controle de bebidas pode estar na interface entre os diversos sistemas de acompanhamento
Reeleita com mais de 140 mil votos, a parlamentar ficará responsável por coordenar a atuação dos deputados federais da legenda eleitos por Minas Gerais crédito: ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

A deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) foi escolhida para liderar a bancada mineira do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados.

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Reeleita com mais de 140 mil votos, a parlamentar ficará responsável por coordenar a atuação dos deputados federais da legenda eleitos por Minas Gerais e fortalecer a articulação política do grupo no Congresso Nacional.

Médica sanitarista e professora universitária, Ana Pimentel está em seu segundo mandato na Câmara. Ao longo de sua atuação parlamentar, tem concentrado esforços em pautas relacionadas à saúde pública, à educação, aos direitos das mulheres e ao fortalecimento das políticas sociais.

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Na liderança da bancada, a deputada terá entre suas atribuições articular a atuação dos parlamentares mineiros do PT, ampliar o diálogo com o governo federal e contribuir para a construção de propostas de interesse de Minas Gerais no Legislativo.

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