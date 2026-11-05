Ana Pimentel será líder da bancada mineira do PT na Câmara

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) foi escolhida para liderar a bancada mineira do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados.

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Reeleita com mais de 140 mil votos, a parlamentar ficará responsável por coordenar a atuação dos deputados federais da legenda eleitos por Minas Gerais e fortalecer a articulação política do grupo no Congresso Nacional.

Médica sanitarista e professora universitária, Ana Pimentel está em seu segundo mandato na Câmara. Ao longo de sua atuação parlamentar, tem concentrado esforços em pautas relacionadas à saúde pública, à educação, aos direitos das mulheres e ao fortalecimento das políticas sociais.

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Na liderança da bancada, a deputada terá entre suas atribuições articular a atuação dos parlamentares mineiros do PT, ampliar o diálogo com o governo federal e contribuir para a construção de propostas de interesse de Minas Gerais no Legislativo.