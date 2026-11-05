Lula e Cleitinho têm primeira e amistosa conversa

Com muitas reservas, o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o presidente Lula (PT) tiveram uma conversa amistosa e cordial na semana passada. A iniciativa foi em reconhecimento da reeleição do presidente. Eles se cumprimentaram e cada um parabenizou o outro pela conquista. O objetivo foi quebrar o gelo que oposição e aliados do futuro governador tentam colocar entre os dois.

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Não há razões justificáveis, mas o contato não foi divulgado para evitar críticas, especialmente a Cleitinho, que está sendo e será patrulhado pela direita bolsonarista. Mais independente, perfil que incomoda esses aliados, o futuro governador mineiro foi alertado para a possibilidade de ganhar pontos nesse relacionamento institucional e republicano. No cenário político que se formou nestas eleições, do Centro-Oeste e Sudeste ao Sul, a exemplo do resultado de 2022, o mineiro é o único que se dispõe ao diálogo com o governo federal.

Ninguém imagina, por exemplo, que o ex-juiz Sérgio Moro (PL), governador eleito do Paraná, vá buscar o apoio de Lula para administrar seu estado. Jorginho Melo (PL), reeleito em Santa Catarina, deverá repetir a cartilha de oposição do atual mandato, que deverá ser copiada pelo governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zuco (PL). O governador paulista Tarcísio Freitas (Republicanos) não se manifestou ainda.

Ao contrário da eleição de 2022, o governo mineiro não será de Romeu Zema/Mateus Simões (Novo). Cleitinho aprendeu com Zema o que não deve fazer. Por exemplo, Zema nunca procurou Lula para conversar. A exemplo dos outros, tinha medo da reação de seus seguidores. Nesse ponto, o governador eleito de Minas quer fazer diferente e, como adiantou na campanha, vai se sentar com quem for o presidente do país.

Por conta de sua posição política, a bancada do PL tem sido apontada como principal risco de oposição ao futuro governo. Deputados tentaram culpá-lo pela virada histórica em Minas a favor da reeleição do presidente Lula, mas Cleitinho cumpriu sua parte no apoio ao candidato Flávio Bolsonaro.



Situação fragilizada

Além disso, de todos os estados, Minas é o mais frágil na atual conjuntura por conta da dívida impagável junto ao governo federal. Cleitinho está determinado a renegociar com o presidente Lula o problema da dívida, conforme tem sido aconselhado. Ele conversou recentemente com o ministro Rodrigo Pacheco, do Tribunal de Contas da União, que renegociou em nome de Minas uma solução para a dívida. Pacheco, com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB), criou o Propag, o programa de pleno pagamento da dívida dos estados. O governador eleito tem dito que não deseja ser “síndico de folha de pagamento de servidor”.

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Nomes de Zema no futuro governo

Alguns deputados estão criticando as primeiras indicações do futuro governo Cleitinho, com nomes do atual governo. Thiago Toscano, apontado como supersecretário de gestão pública, foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codemig) no governo Zema. Cássio Soares, convidado para a coordenação política, foi líder da maioria na Assembleia e apoiador do atual governo. O futuro presidente da Cemig, Otto Levy, foi secretário de Planejamento no primeiro mandato do Partido Novo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.