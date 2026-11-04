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TRANSMISSÃO

Janones anuncia 'Live da Vitória' com Lula; veja quando será

Deputado disse que a transmissão ao vivo é o momento para "nocautear" a extrema direita

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
04/11/2026 14:27 - atualizado em 04/11/2026 14:29

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Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no 2º turno
Janones anunciou transmissão ao vivo, junto de Lula, para celebrar reeleição crédito: Ricardo Stuckert

O deputado federal André Janones (Rede) anunciou que fará uma "Live da Vitória", com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A transmissão, que comemorará a reeleição do petista para o quarto mandato, será na próxima quinta-feira (5/11), à partir das 19h.

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O anúncio foi feito pelo parlamentar mineiro, em suas redes sociais. O "general do Exército do Lula" pediu para que eleitores se mobilizem para que a transmissão ao vivo alcance a maior marca de audiência em uma live política da história do Brasil.

Para Janones, a transmissão é um momento decisivo para o país vencer a extrema direita. Em alusão a uma luta de boxe, ele diz que é o momento de "nocautear".

"A extrema direita está nas cordas. É hora da gente ir para cima e nocautear", declarou o deputado.

O parlamentar ainda afirma que está recuperado após a internação que sofreu por arritmia cardíaca, após o debate da Band, uma semana antes do segundo turno das eleições. Para Janones, a live é o momento de arrancada para o "Exército do Lula".

"Já estou 100%, estou recuperado. Nosso exército está na ativa, está com tudo, vai ajudar o presidente Lula a governar, e agora é a hora da nossa arrancada", declarou o parlamentar mineiro.

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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