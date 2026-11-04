Janones anuncia 'Live da Vitória' com Lula; veja quando será

O deputado federal André Janones (Rede) anunciou que fará uma "Live da Vitória", com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A transmissão, que comemorará a reeleição do petista para o quarto mandato, será na próxima quinta-feira (5/11), à partir das 19h.

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O anúncio foi feito pelo parlamentar mineiro, em suas redes sociais. O "general do Exército do Lula" pediu para que eleitores se mobilizem para que a transmissão ao vivo alcance a maior marca de audiência em uma live política da história do Brasil.

Para Janones, a transmissão é um momento decisivo para o país vencer a extrema direita. Em alusão a uma luta de boxe, ele diz que é o momento de "nocautear".

"A extrema direita está nas cordas. É hora da gente ir para cima e nocautear", declarou o deputado.

O parlamentar ainda afirma que está recuperado após a internação que sofreu por arritmia cardíaca, após o debate da Band, uma semana antes do segundo turno das eleições. Para Janones, a live é o momento de arrancada para o "Exército do Lula".

"Já estou 100%, estou recuperado. Nosso exército está na ativa, está com tudo, vai ajudar o presidente Lula a governar, e agora é a hora da nossa arrancada", declarou o parlamentar mineiro.

EXPLODE!!!! https://t.co/98jXNnNRK8 — André Janones (@AndreJanonesMG) November 4, 2026

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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