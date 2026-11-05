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REUNIÃO

Alckmin usa Bic e "dá aula" a deputados eleitos para primeiro mandato

Vice-presidente utilizou método de "professor de cursinho" para explicar sobre geografia e meio ambiente

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
05/11/2026 13:03

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Dupla atuação: as funções de Alckmin na crise com os EUA e na campanha eleitoral
Vice-presidente tratou ainda de assuntos como a Gerdau de Divinópolis crédito: Foto : Valdenio Vieira/SEAUD-PR

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) recebeu, em Brasília, jovens deputados eleitos para seus primeiros mandatos. Na reunião, descrita pelo ex-governador de São Paulo como um encontro para "estimulá-los a exercer um bom mandato", Alckmin deu uma aula sobre preservação ambiental aos presentes.

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Num vídeo, publicado pelo perfil do vice-presidente nas redes sociais, Alckmin utiliza um método de "professor de cursinho" para apontar florestas tropicais no Brasil, Indonésia e Congo que são necessárias para o clima mundial. 

"É um método mnemônico, que você faz para decorar, coisa de professor de cursinho. É o BIC: Brasil, maior floresta tropical do mundo (Amazônia), Indonésia, maior floresta tropical da Ásia, e Congo, maior floresta tropical da África. As três na linha do Equador. Se segurar a BIC, a gente ajuda o clima, salva esse mundo", diz o vice-presidente em sua explicação.

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A publicação de Alckmin exalta os novos parlamentares que se encontraram com o mandatário. Para ele, o empenho dos deputados merece o reconhecimento, e é preciso estimular para que os jovens exerçam um mandato tão bom quanto suas campanhas.

"O futuro começa hoje, e ele se chama juventude", escreveu o ex-governador paulista, na legenda da postagem.

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Além da conversa com os jovens deputados, Alckmin também tratou de outros assuntos como a retomada da Gerdau de Divinópolis, com a presença de representantes da cidade mineira como as deputadas eleitas Ana Elisa (PT) e Lohanna França (PV), além da prefeita da cidade, Janete Aparecida (Avante).

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