Jantar de luxo e investigação: Flávio Bolsonaro discursa hoje nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa nesta quinta-feira (5/11) de um jantar promovido pela Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Mar-a-Lago, na Flórida. O parlamentar está entre os convidados que discursarão no encontro, realizado em um dos espaços da propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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A programação também inclui o ator Jim Caviezel, que interpretou o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme Dark Horse.

A cerimônia está prevista para ocorrer entre 20h e meia-noite pelo horário de Brasília. Até o momento, os organizadores não divulgaram o horário das falas. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, também aparece na relação de participantes da conferência, que reúne representantes do movimento conservador norte-americano e lideranças internacionais até 7 de novembro.

A presença de Caviezel no mesmo evento que Flávio, que fugiu do Brasil em outubro após ser derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorre enquanto a produção de Dark Horse é investigada pela Polícia Federal.

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A apuração envolve conversas entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais foram discutidos recursos para financiar o longa-metragem. Segundo informações reunidas pela PF, Flávio tratou diretamente com o empresário sobre os pagamentos relacionados ao projeto. O filho "01" de Jair confirmou que buscou investidores para o filme, mas negou a prática de irregularidades.