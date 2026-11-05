Aliado de Bolsonaro, presidente do Chile confirma presença na posse de Lula

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente do Chile, José Antonio Kast, aliado político da família Bolsonaro, confirmou nessa quarta-feira (4/11) que participará da posse do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro. Apesar das diferenças ideológicas com o petista, o líder chileno defendeu a manutenção da democracia e destacou a relação diplomática entre os dois países, que classificou como "muito boa, permanente e estável".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, após Kast ser recebido pelo papa Leão XIV no Vaticano. Durante a visita, o presidente chileno também se reuniu com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, dom Paul Richard Gallagher.

"Tive a possibilidade de cumprimentar o presidente reeleito Lula, falamos com ele, e vamos estar também na sua posse, em 5 de janeiro", afirmou Kast, ao comentar o telefonema feito ao brasileiro após a vitória no segundo turno das eleições presidenciais, realizado em 25 de outubro.

Na ocasião, Kast publicou uma fotografia da conversa e parabenizou Lula pela reeleição. O chileno também ressaltou a importância da cooperação bilateral, especialmente em áreas como integração econômica regional e segurança pública.

"Chile e Brasil têm muito futuro em comum e seguiremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região", escreveu.

Ao comentar a relação com Lula, Kast afirmou que os dois mantêm diálogo frequente. "Nós conversamos sempre sobre a manutenção da democracia. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, pude me comunicar sobre a relação entre os dois países", declarou. "Tem sido uma relação muito boa, permanente e estável", acrescentou.

Proximidade com os Bolsonaro

A confirmação da presença de Kast na posse de Lula ocorre meses depois de o presidente brasileiro cancelar sua participação na cerimônia de posse do líder chileno, realizada em março deste ano. O recuo ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que posteriormente disputaria a Presidência contra Lula, confirmar presença no evento.

Na época, Kast negou que o convite ao parlamentar representasse uma manifestação de apoio à sua pré-candidatura à Presidência da República. Em entrevista à CNN Chile, o presidente chileno justificou a participação de Flávio pela relação pessoal que mantém com a família Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Sou próximo da família Bolsonaro. Eu o conheci quando era senador e ele era deputado", afirmou Kast, acrescentando que, na condição de presidente eleito, tinha o direito de convidar "amigos" para a solenidade.