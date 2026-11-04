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Após derrota nas eleições, Casa Branca avisa: “Trump ainda é o presidente”

Post no perfil oficial do governo americano no X foi publicado um dia depois de os democratas conquistarem a maioria na Câmara e no Senado

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Repórter
04/11/2026 11:19

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Após derrota nas eleições, Casa Branca avisa: “Trump ainda é o presidente”
Donald Trump reage ao resultado das eleições de meio de mandato que entregaram o controle do Congresso para a oposição democrata. crédito: Alex WROBLEWSKI / AFP

A Casa Branca publicou nesta quarta-feira (4/11), no perfil oficial no X, uma imagem do presidente Donald Trump com a frase “Aviso: Trump ainda é o seu presidente”. O post foi feito um dia depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em que o Partido Democrata conquistou a maioria nas duas Casas do Congresso.

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Na imagem, Trump aparece no Salão Oval, com expressão séria, inclinado sobre a mesa e apoiado nos punhos, com as bandeiras americanas ao fundo. O texto do post diz apenas “Obrigado pela atenção a este assunto”, expressão que o próprio Trump costuma usar para encerrar suas publicações na rede Truth Social.

Presidente dos EUA, Donald Trump
Aviso publicado no perfil da Casa Branca destaca que Trump segue no comando dos EUAReprodução/Twitter

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Congresso nas mãos da oposição

A mensagem vem em meio à pior derrota eleitoral do governo Trump. Nas eleições de terça-feira (3/11), os democratas chegaram a 54 das 100 cadeiras do Senado, contando dois independentes que votam com o partido, contra 44 dos republicanos. Antes da votação, os republicanos controlavam a Casa, com 53 senadores.

Na Câmara dos Representantes, os democratas também passaram das 218 cadeiras necessárias para a maioria. Até a manhã desta quarta, eram 228 deputados do partido, contra 139 republicanos, com dezenas de vagas ainda indefinidas.

Com o resultado, Trump vai governar os dois últimos anos do mandato com um Congresso controlado pela oposição, que terá mais força para barrar projetos do governo e rejeitar indicações presidenciais.

Vitórias simbólicas

A chamada “onda azul” alcançou até estados onde Trump venceu com folga em 2024. No Texas, o democrata James Talarico derrotou o procurador-geral Ken Paxton, aliado do presidente, e se tornou o primeiro democrata eleito senador pelo estado desde 1988.

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“De lavada”

Ainda durante a apuração, Trump afirmou em sua rede social que o nome dele não estava nas cédulas, mas que, se estivesse, os republicanos teriam vencido “de lavada”. Depois, disse estar disposto a aceitar os resultados e a trabalhar com a oposição. “Vamos trabalhar com os democratas e, sabe, estamos ansiosos para trabalhar com eles”, declarou.


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