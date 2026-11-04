Após derrota nas eleições, Casa Branca avisa: “Trump ainda é o presidente”

A Casa Branca publicou nesta quarta-feira (4/11), no perfil oficial no X, uma imagem do presidente Donald Trump com a frase “Aviso: Trump ainda é o seu presidente”. O post foi feito um dia depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em que o Partido Democrata conquistou a maioria nas duas Casas do Congresso.

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Na imagem, Trump aparece no Salão Oval, com expressão séria, inclinado sobre a mesa e apoiado nos punhos, com as bandeiras americanas ao fundo. O texto do post diz apenas “Obrigado pela atenção a este assunto”, expressão que o próprio Trump costuma usar para encerrar suas publicações na rede Truth Social.

Aviso publicado no perfil da Casa Branca destaca que Trump segue no comando dos EUA Reprodução/Twitter

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Congresso nas mãos da oposição

A mensagem vem em meio à pior derrota eleitoral do governo Trump. Nas eleições de terça-feira (3/11), os democratas chegaram a 54 das 100 cadeiras do Senado, contando dois independentes que votam com o partido, contra 44 dos republicanos. Antes da votação, os republicanos controlavam a Casa, com 53 senadores.

Na Câmara dos Representantes, os democratas também passaram das 218 cadeiras necessárias para a maioria. Até a manhã desta quarta, eram 228 deputados do partido, contra 139 republicanos, com dezenas de vagas ainda indefinidas.

Com o resultado, Trump vai governar os dois últimos anos do mandato com um Congresso controlado pela oposição, que terá mais força para barrar projetos do governo e rejeitar indicações presidenciais.

Vitórias simbólicas

A chamada “onda azul” alcançou até estados onde Trump venceu com folga em 2024. No Texas, o democrata James Talarico derrotou o procurador-geral Ken Paxton, aliado do presidente, e se tornou o primeiro democrata eleito senador pelo estado desde 1988.

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“De lavada”

Ainda durante a apuração, Trump afirmou em sua rede social que o nome dele não estava nas cédulas, mas que, se estivesse, os republicanos teriam vencido “de lavada”. Depois, disse estar disposto a aceitar os resultados e a trabalhar com a oposição. “Vamos trabalhar com os democratas e, sabe, estamos ansiosos para trabalhar com eles”, declarou.