Eleições nos EUA: Democratas viram no Senado e surpreendem no Texas

O Partido Democrata conquistará o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato. As apurações indicam ao menos 54 cadeiras democratas no Senado contra 42 dos republicanos. Na Câmara, os democratas somam 231 vagas contra 139 dos republicanos, tomando 27 postos do partido do presidente Donald Trump.

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Sete assentos no Senado registraram viradas partidárias. No Texas, James Talarico derrotou o procurador-geral Ken Paxton. Aos 37 anos, Talarico é o primeiro democrata eleito para o Senado pelo estado em 38 anos, revertendo o cenário de 2024, quando Donald Trump venceu na região por quase 14 pontos percentuais.

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Viradas democratas e disputas estaduais

No Kansas, o pastor Adam Hamilton venceu o senador Roger Marshall e garantiu a primeira cadeira democrata do estado na Casa em 94 anos. Hamilton pediu o fim da divisão partidária ao declarar "Isso não é uma questão de republicanos ou democratas. É uma questão de decência humana." Ele resistiu a ataques de Donald Trump e do vice-presidente JD Vance.

Em Iowa, o democrata Josh Turek derrotou Ashley Hinson, apoiada por Trump. Nascido com espinha bífida e dono de duas medalhas de ouro paralímpicas no basquete em cadeira de rodas, Turek encerrou um intervalo de mais de uma década sem senadores democratas no estado.

No Michigan, El-Sayed venceu a disputa defendendo serviços de saúde com o slogan "Dinheiro fora da política, dinheiro no seu bolso, Medicare para todos." Na Carolina do Norte, Roy Cooper virou o primeiro democrata eleito para o Senado desde 2008. Na Carolina do Sul, Annie Andrews superou a republicana Darline Graham.

Outros resultados definidos no Senado

As apurações confirmaram outros senadores eleitos em disputas estaduais.

Alabama: Barry Moore (Republicano) venceu a disputa e sucede Tommy Tuberville.

Arkansas: Tom Cotton (Republicano) obteve a reeleição.

Colorado: John Hickenlooper (Democrata) garantiu o segundo mandato.

Delaware: Chris Coons (Democrata) conquistou o quarto mandato.

Flórida: Ashley Moody (Republicana) derrotou a democrata Angie Nixon.

Geórgia: Jon Ossoff (Democrata) foi reeleito para mandato consecutivo.

Illinois: Juliana Stratton (Democrata) venceu a eleição e sucederá Dick Durbin.

Kentucky: Andy Barr (Republicano) foi eleito para suceder Mitch McConnell.

Maine: Troy Jackson derrotou a republicana Susan Collins.

Minnesota: Peggy Flanagan (Democrata) conquistou a vaga aberta.

Ohio: Sherrod Brown (Democrata) superou Jon Husted e voltará à Casa.

Wyoming: Harriet Hageman (Republicana) garantiu a vaga aberta deixada por Cynthia Lummis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria