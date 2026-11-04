Cleitinho recebe Ratinho em casa e se emociona: 'Meu ídolo'

O senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), publicou um vídeo em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (4/11). Na gravação, o político registrou a visita do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em sua residência.

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Logo no início do registro em vídeo, Cleitinho fez questão de expressar sua admiração pelo comunicador: "meu ídolo máximo da minha vida aqui. Primeiro é Deus, Jesus Cristo, mas na terra aqui é o Ratinho. É uma honra receber o senhor aqui. Obrigado, viu? Você não sabe o tanto que para mim é importante receber o senhor aqui."

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Durante a gravação, o governador eleito fez um tour pelos cômodos: "não repara minha casa não, viu, ratinho? É simples mesmo." Logo depois, o parlamentar mostrou a sua extensa coleção de camisas de futebol.

O apresentador aproveitou a ocasião para fazer uma declaração otimista sobre a carreira de Cleitinho na vida pública: "vai ser o governador da história de Minas, e, se Deus quiser, ainda vai chegar na presidência da república". Emocionado com as palavras, Cleitinho afirmou: "nem nos meus maiores sonhos eu achei que ia virar governador e que eu ia estar recebendo o Ratinho na minha casa."

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Cleitinho finalizou o vídeo abordando uma postura administrativa recente. O governador eleito comentou a medida tomada por ele para barrar o auxílio de 32 milhões de reais destinado a clubes de futebol após a proibição das bets, que havia sido oferecido pela gestão anterior do governo mineiro.