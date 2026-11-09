Senado 2027: o grupo secreto de 15 nomes que definirá o novo presidente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Candidatos à presidência do Senado em 2027, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) disputam os votos de um grupo de cerca de 10 a 15 senadores de centro e de direita considerados decisivos.

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Líder da oposição, Marinho tenta unificar os bolsonaristas para evitar traições, enquanto o atual presidente busca agregar em seu grupo senadores que orbitam o centrão. Tereza aposta em somar os votos da oposição com os da bancada feminina e de parte do centro.

A eleição ocorre em 1º de fevereiro e vence aquele que obtiver ao menos 41 votos entre 81 senadores em votação secreta. Tereza e Marinho dizem ter um acordo para que o menos viável retire seu nome mais adiante, o que unificaria o enfrentamento a Alcolumbre.

Marinho e Alcolumbre têm entre 30 e 40 senadores em suas bases mais fiéis. Enquanto o bolsonarista tem o PL e parlamentares ligados ao seu campo político, o atual presidente do Senado tem o centrão e os governistas, da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ambos precisam, portanto, avançar sobre um grupo de cerca de 10 a 15 senadores formado por independentes, mulheres, membros do PL identificados com o centrão e pelos integrantes da direita eleitos por partidos mais ao centro.

Aliados de Marinho reconhecem que Alcolumbre tem mais moedas de troca a oferecer aos colegas em busca de votos. Por isso, o líder da oposição, ao lançar sua candidatura na semana passada, acusou abertamente o rival de cooptação na tentativa de impedir mais adesões ao atual presidente.

Enquanto Marinho só poderia oferecer aos seus apoiadores posições no próprio Congresso, presidências de comissões e relatorias de matérias importantes, Alcolumbre soma a essas ferramentas os cargos do governo Lula e de agências reguladoras que ele pretende negociar.

Os dois lados já fizeram gestos em direção a senadores considerados estratégicos dentro dessa ala que pode pender para um ou para outro. Alcolumbre entregou a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a Eduardo Gomes (TO), membro do PL próximo ao presidente do Senado e que até quatro anos atrás era filiado ao MDB.

Já Marinho avalia convidar Efraim Filho (PL-PB) para coordenar sua campanha. Efraim já foi aliado de Alcolumbre e líder do União Brasil, mas agora diz que mudou de partido e vai seguir a orientação do PL.

Para Alcolumbre, é importante construir essa espécie de centrão expandido, com dissidentes da direita, como base eleitoral. Seu grupo já contém nomes do PP, PSD, União Brasil, a ala governista do MDB e senadores de partidos da coligação de Lula, como PT e PSB.

O atual presidente do Senado também acenou à direita radical oferecendo votar anistia a Jair Bolsonaro (PL), o que foi rechaçado pelos aliados do ex-presidente condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.

O líder da oposição, por sua vez, também quer congregar adversários de Alcolumbre, como os senadores eleitos pelo Amapá, Lucas Barreto (PSD) e Rayssa Furlan (Podemos), que rivalizam com o presidente do Senado no cenário local.

Estrategistas ligados ao senador do PL dizem que ele possui 38 "votos sólidos" e que faltam três senadores para que ele alcance 41. Apesar da força da direita bolsonarista no novo Senado, afirmam que Alcolumbre não deve ser subestimado – pelo contrário.

O PL terá a maior bancada do Senado com 29 cadeiras. O evento de lançamento da candidatura de Marinho teve a presença de 30 nomes que votarão na eleição de fevereiro, segundo dados dos organizadores. Havia senadores do PL, Novo, Republicanos e PP.

Os senadores de direita serão maioria na próxima legislatura, mas, como o voto é secreto, Marinho traçou duas táticas para tentar impedir que eles mudem de lado e votem em Alcolumbre.

Primeiro, ativar as bases eleitorais desses senadores ideológicos para que seus eleitores exerçam pressão para que eles votem no candidato do PL, que defende anistia a Bolsonaro e impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – pautas barradas por Alcolumbre.

Em segundo lugar, cobrar que os senadores da direita bolsonarista registrem publicamente seu voto na cédula antes de depositá-lo na urna.

Ao lançar sua candidatura na última quarta-feira (4/11), Marinho afirmou em discurso aos senadores que o apoiam que Alcolumbre vai tentar cooptá-los com "verbas, recursos, vantagens e cargos no atual governo". "Nós temos número suficiente para vencer nas eleições. Mas contra nós, se você perguntar a qualquer analista político, eles dirão: o atual detentor do mandato é o favorito. Por quê? Porque tem como cooptar."

Alcolumbre não respondeu publicamente ao adversário. Porém, no mesmo dia, no plenário, fez um discurso crítico à direita bolsonarista depois que o líder do PL, Carlos Portinho (RJ), reclamou de a redução da maioridade penal não ter sido pautada.

"Infelizmente, muitos atores políticos do meu país, chamado Brasil, se promoveram e ganharam a eleição ofendendo e agredindo as pessoas", disse. "Dava voto na eleição um parlamentar ofender o presidente do Senado Federal que não abre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal."

Em paralelo, Tereza Cristina arregimenta apoio de membros do PP, da bancada feminina e da bancada do agro, além da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF). A expectativa de seus aliados é de que toda a base de Marinho também migre para ela, caso seja o nome escolhido contra Alcolumbre.

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Defensora da candidatura de Tereza, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirma que a aliada é aberta ao diálogo e, por isso, teria mais condições de expandir a votação para além da oposição bolsonarista, atraindo os integrantes do centrão que Alcolumbre mira.