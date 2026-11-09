Fim das bets: Fux suspende processos no país até análise do STF

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu todas as ações judiciais em curso que tratam da proibição das bets de operarem no Brasil. A decisão interrompe a tramitação dos casos em todo o território nacional até o julgamento definitivo pelo tribunal.

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A posição adotada pelo ministro atende à recomendação da PGR (Procuradoria Geral da República). Fux concordou com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que apresentou na semana passada o pedido para travar todos os processos sobre as bets até o julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 8.027 pelo plenário do Supremo.

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Insegurança jurídica e efeito da medida

A ação em questão analisa a constitucionalidade da MP (Medida Provisória) 1.394/2026, assinada em 25 de setembro pelo presidente Lula (PT) com a finalidade de proibir apostas no país.

Para Fux, a existência de ordens conflitantes emitidas por diferentes tribunais espalhados pelo país pode causar insegurança jurídica. O magistrado citou jurisprudência consolidada no STF que dá respaldo a essa deliberação, seguindo a mesma linha sustentada por Gonet.

Dessa forma, as plataformas de bets que estavam autorizadas a funcionar mesmo após a edição da MP de Lula ficam com sua operação suspensa até a análise do caso pela corte máxima.

Origem da ação no TRF-3

A manifestação apresentada pela PGR foi motivada por um despacho anterior do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), corte que havia liberado o funcionamento comercial de três bets:

Casa de Apostas;

Betsul;

Jogo Online.

Na ocasião, a desembargadora federal Adriana Pileggi concedeu uma liminar requerida pela empresa CDA Gaming Ltda, proprietária e responsável pelas três marcas citadas. Assim, essas companhias de apostas tinham ficado autorizadas a operar de maneira provisória.

A magistrada teceu críticas à forma como o veto às plataformas foi aplicado. Pileggi classificou a iniciativa governamental como "confisco", apontando a paralisação imediata das atividades do setor para conceder a continuidade dos serviços até o julgamento definitivo do processo.

O impacto econômico sobre o montante aplicado pelas empresas também recebeu ênfase na liminar. A desembargadora ressaltou que as autorizações concedidas exigiram das operadoras "vultosos investimentos financeiros e técnicos".

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Ao abordar a eficácia da norma editada, Adriana Pileggi registrou que "A MP seria um milagre, resolveria tudo! Por óbvio, tal enfoque é inaceitável sob a óptica jurídica".